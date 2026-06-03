Lewandowski poza najlepszą piątką
W spotkaniu Polska – Ukraina Robert Lewandowski rozegrał tylko 45 minut. Kapitan Biało-Czerwonych nie znalazł drogi do siatki Anatolija Trubina i nie wyszedł na drugą połowę rywalizacji we Wrocławiu – zastąpił go Mateusz Żukowski. Podopieczni Jana Urbana po raz kolejny rozczarowali i przegrali domowe starcie 0:2.
Największa gwiazda naszej kadry przystępowała do tego pojedynku z dorobkiem 89 goli w barwach narodowych. Lepszym wynikiem w występach w reprezentacji mogło pochwalić się tylko czterech zawodników. W tym gronie znajdują się Cristiano Ronaldo (143 gole), Lionel Messi (116), Ali Daei (Iran – 108) i Sunil Chhetri (Indie – 95).
We wtorkowy wieczór Lewandowski wypadł z najlepszej piątki. Wyprzedził go Romelu Lukaku. Rosły Belg wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie gry rywalizacji z Chorwacją (2:0). Dzięki temu trafieniu 33-latek ma już na koncie 90 bramek w kadrze. Dokonał tego w 125 meczach.
Lukaku będzie mógł poprawić swój dorobek na Mistrzostwach Świata 2026. Belgia fazie grupowej zmierzy się z Egiptem, Iranem i Nową Zelandią. Natomiast dla reprezentanta Polski ostatnią okazją w tym sezonie będzie towarzyski pojedynek z Nigerią (03.06).