Lewandowski wyprzedzony. Gwiazda finalisty MŚ lepsza o jednego gola

10:29, 3. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski to jeden z najlepszych strzelców w historii futbolu reprezentacyjnego. Polak ma na koncie 89 goli w 166 występach. We wtorek 37-latek stracił miejsce w czołowej piątce na rzecz Romelu Lukaku.

Robert Lewandowski
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ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski poza najlepszą piątką

W spotkaniu Polska – Ukraina Robert Lewandowski rozegrał tylko 45 minut. Kapitan Biało-Czerwonych nie znalazł drogi do siatki Anatolija Trubina i nie wyszedł na drugą połowę rywalizacji we Wrocławiu – zastąpił go Mateusz Żukowski. Podopieczni Jana Urbana po raz kolejny rozczarowali i przegrali domowe starcie 0:2.

Największa gwiazda naszej kadry przystępowała do tego pojedynku z dorobkiem 89 goli w barwach narodowych. Lepszym wynikiem w występach w reprezentacji mogło pochwalić się tylko czterech zawodników. W tym gronie znajdują się Cristiano Ronaldo (143 gole), Lionel Messi (116), Ali Daei (Iran – 108) i Sunil Chhetri (Indie – 95).

We wtorkowy wieczór Lewandowski wypadł z najlepszej piątki. Wyprzedził go Romelu Lukaku. Rosły Belg wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie gry rywalizacji z Chorwacją (2:0). Dzięki temu trafieniu 33-latek ma już na koncie 90 bramek w kadrze. Dokonał tego w 125 meczach.

Lukaku będzie mógł poprawić swój dorobek na Mistrzostwach Świata 2026. Belgia fazie grupowej zmierzy się z Egiptem, Iranem i Nową Zelandią. Natomiast dla reprezentanta Polski ostatnią okazją w tym sezonie będzie towarzyski pojedynek z Nigerią (03.06).

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