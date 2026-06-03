Robert Lewandowski to jeden z najlepszych strzelców w historii futbolu reprezentacyjnego. Polak ma na koncie 89 goli w 166 występach. We wtorek 37-latek stracił miejsce w czołowej piątce na rzecz Romelu Lukaku.

ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski poza najlepszą piątką

W spotkaniu Polska – Ukraina Robert Lewandowski rozegrał tylko 45 minut. Kapitan Biało-Czerwonych nie znalazł drogi do siatki Anatolija Trubina i nie wyszedł na drugą połowę rywalizacji we Wrocławiu – zastąpił go Mateusz Żukowski. Podopieczni Jana Urbana po raz kolejny rozczarowali i przegrali domowe starcie 0:2.

Największa gwiazda naszej kadry przystępowała do tego pojedynku z dorobkiem 89 goli w barwach narodowych. Lepszym wynikiem w występach w reprezentacji mogło pochwalić się tylko czterech zawodników. W tym gronie znajdują się Cristiano Ronaldo (143 gole), Lionel Messi (116), Ali Daei (Iran – 108) i Sunil Chhetri (Indie – 95).

90 international goals for Romelu Lukaku! 🇧🇪



To put that into perspective, only four men have ever scored more: 🎯



🇵🇹 Cristiano Ronaldo (143)

🇦🇷 Lionel Messi (116)

🇮🇷 Ali Daei (108)

🇮🇳 Sunil Chhetri (95) pic.twitter.com/Lwaa22uvpz — GOAL (@goal) June 3, 2026

We wtorkowy wieczór Lewandowski wypadł z najlepszej piątki. Wyprzedził go Romelu Lukaku. Rosły Belg wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie gry rywalizacji z Chorwacją (2:0). Dzięki temu trafieniu 33-latek ma już na koncie 90 bramek w kadrze. Dokonał tego w 125 meczach.

Lukaku będzie mógł poprawić swój dorobek na Mistrzostwach Świata 2026. Belgia fazie grupowej zmierzy się z Egiptem, Iranem i Nową Zelandią. Natomiast dla reprezentanta Polski ostatnią okazją w tym sezonie będzie towarzyski pojedynek z Nigerią (03.06).