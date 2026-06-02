Biało-Czerwoni ograją Nigerię? Kupon na środowe mecze towarzyskie

Środa 3 czerwca stoi pod znakiem drugiego towarzyskiego starcia reprezentacji Polski. Ekipa Jana Urbana zagra w Warszawie z Nigerią. Pod lupę wezmę także inne sparingowe starcie, a konkretnie mecz Holandii z Algierią. W poniższym artykule znajdziesz moją propozycję kuponu na środę. Życzę przyjemnej lektury.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Karol Świderski w meczu z Ukrainą

Polska vs Nigeria

Pojedynek Polski z Nigerią zostanie rozegrany o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie to druga w historii rywalizacja tych reprezentacji. Poprzednio – w 2018 roku – lepsza okazała się Nigeria, która na stadionie we Wrocławiu ograła Polskę 1:0.

Polska: podnieść się z kolan

Reprezentacja Polski po przegranym finale baraży o udział w Mundialu oraz niedzielnej przegranej 0:2 z Ukrainą w pierwszym czerwcowym meczu towarzyskim znalazła się na sporym zakręcie. Brak gry na nadchodzącym turnieju jest bowiem dla naszej drużyny narodowej sporym rozczarowaniem i pierwszą tego typu sytuacją od 2014 roku. Ekipa Jana Urbana musi więc dźwignąć się po porażce, a także po utracie Świętej Pamięci trenera Jacka Magiery, którego praca na zgrupowaniach była nie do przecenienia. Drugim czerwcowym meczem Biało-Czerwonych będzie Nigeria. Przy okazji tego pojedynku można będzie spodziewać się dalszych eksperymentów oraz sporej roli debiutujących w kadrze Oskara Wójcika, Norberta Wojtuszka, Mateusza Żukowskiego, Karola Czubaka i Kacpra Potulskiego. Celem tej potyczki będzie przygotowanie się na rozpoczynającą się już we wrześniu Ligę Narodów, w której to Polacy zagrają w dywizji B z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.

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Nigeria: początek progresu?

Superorły znajdują się w bardzo podobnej – a być może nawet w jeszcze gorszej – sytuacji co Polacy. Nigeria ma za sobą zakończoną porażką kampanię eliminacyjną, w której przegrała finał barażu o awans z Demokratyczną Republiką Konga, w dodatku po rzutach karnych. Zespół z tego państwa należy do afrykańskiej czołówki, dlatego jego brak na Mundialu jest bardzo dużym zaskoczeniem, a co za tym idzie rozczarowaniem dla wszystkich w kraju, tym bardziej, że nie było go również na turnieju w Katarze. W międzyczasie Supereagles zdobyli jednak brązowe medale Pucharu Narodów Afryki, co w świetle poprzednich wydarzeń należy uznać za sukces. Majowo-czerwcowe zgrupowanie idzie Nigeryjczykom dobrze, ponieważ zdążyli oni rozegrać już dwa sparingi, w których pokonali 2-0 Zimbabwe i 3-0 Jamajkę. Dziś ekipa trenera Erica Chelle zagra z Polską, a za tydzień zmierzy się z Portugalią. Ewentualne dobre wyniki w tych meczach pozwolą uwierzyć, że po słabszym okresie Nigeria wkroczyła w fazę hossy.

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Co obstawiam?

Widoczne wyżej kursy w roli delikatnych faworytów stawiają Biało-Czerwonych. Polacy z Ukrainą zagrali jednak słabo i ponieśli zasłużoną porażkę, podczas gdy Nigeria po trzecim miejscu na Pucharze Narodów Afryki nie przegrała żadnego z czterech rozegranych potem meczów towarzyskich, więc atmosfera w tej kadrze ma prawo być niezła. Z tego powodu nie odważę się grać na strony, a zamiast tego obstawię bramki z obu stron. Mecze sparingowe mają to do siebie, że rozgrywane są na o wiele mniejszej presji, która sprzyja ofensywnej grze. Nastawiam się więc na otwarty mecz, w którym zobaczymy sporo akcji, a także wynik BTTS. W Superbet kurs na taki typ wynosi 1.88.

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Holandia vs Algieria

Holandia z Algierią zagrają ze sobą o 20:45 na De Kuip w Rotterdamie. Będzie to pierwsze w historii bezpośrednie starcie obu zespołów.

Holandia: Pomarańczowi zwarci i gotowi?

Oranje dzisiejszym starciem rozpoczną czerwcową sesję meczów kontrolnych w ramach przygotowań do Mundialu. Ekipa trenera Ronalda Koemana wygrała swoją grupę eliminacyjną, zostawiając za sobą m. in. Polskę, wypełniając zarazem swój plan minimum. W Królestwie Niderlandów od drużyny narodowej zawsze oczekuje się walki o najwyższe cele, dlatego ewentualny brak awansu byłby dla niej katastrofą. W marcu Pomarańczowi wygrali 2:1 z Norwegią i zremisowali 1:1 z Ekwadorem. Przy okazji czerwcowych starć towarzyskich zmierzą się natomiast z Algierią oraz Uzbekistanem, czyli dwójką uczestników nadchodzących Mistrzostw Świata. Celem na te mecze będzie nie tyle ich wygranie, co poprawa zgrania i elementów taktycznych, które mają ogromne znaczenie na dużych turniejach.

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Algieria: przygotowania do powrotu

Algierczycy lada moment zanotują powrót na Mundial po 12-letniej przerwie. W Rosji oraz Katarze zespół ten się nie pojawił, więc awans na nadchodzący czempionat wywołał w kraju sporo radości. Zimą team ten zaprezentował się nie najgorzej w Pucharze Narodów Afryki, dochodząc do ćwierćfinału, więc od drużyny trenera Vladimira Petkovicia oczekuje się wyjścia z grupy. Oprócz Holandii Pustynni Wojownicy zagrają także z Boliwią, więc za rywali mają ekipy na tyle solidne, że sparingi z nimi z pewnością będą wartościowymi przetarciami przed walką o punkty na Mistrzostwach Świata. Algieria to zespół, w którym nie brak zawodników grających w dobrych europejskich klubach, dlatego awans do 1/16 finału będzie dla niego realistycznym celem minimum.

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Co obstawiam?

W tej parze zdecydowanie mocniejszym zespołem będą Oranje. Holendrzy to zespół, który – mniej lub bardziej na wyrost – za każdym razem deklaruje walkę o medale na Mundialu, więc starcia z takimi drużynami jak Algieria powinien on kończyć zwycięstwami. Goście z kolei powrócą na MŚ po dwóch nieobecnościach z rzędu, dlatego rywalizacja z Holandią będzie dla niej bardzo wartościowym, ale i trudnym starciem. Spodziewam się tutaj naporu gospodarzy oraz defensywnej postawy przyjezdnych, więc moim typem będzie wygrana Holandii oraz poniżej 4.5 gola. W Superbet możesz takie połączenie zagrać z kursem 1.72, dlatego dobrze wygląda ono jako zamknięcie dla dzisiejszego kuponu.

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