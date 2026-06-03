Barcelona daleka od finalizacji transferu. Ma czas do 15 czerwca

Barcelona nadal nie zrezygnowała z definitywnego pozyskania Marcusa Rashforda, jednak już nie traktuje tego ruchu w priorytetowy sposób. Mundo Deportivo ujawnia szczegóły trwających negocjacji.

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona oferuje zbyt mało

Marcus Rashford zanotował udany sezon w stolicy Katalonii. Przynajmniej pod względem liczb w ofensywie – w 49 spotkaniach strzelił 14 goli i zanotował taką samą liczbę asyst. Barcelona jest stosunkowo zadowolona z postawy reprezentanta Anglii i nie wykluczyła transferu definitywnego. Jednak absolutnie nie jest skłonna płacić ustalonej przez Manchester United kwoty odstępnego.

Mundo Deportivo twierdzi, że mimo pozyskania Anthony’ego Gordona, a także rozmów dotyczących Juliana Alvereza i Bernardo Silvy, Blaugrana nie zrezygnowała z możliwości sprowadzenia 28-latka. Mistrzowie Hiszpanii mają czas do 15 marca, ponieważ to właśnie tego dnia wygasa klauzula odstępnego.

Barcelona zna żądania Czerwonych Diabłów, które domagają się 30 milionów euro za swojego wychowanka. Duma Katalonii proponuje zdecydowanie mniej, bo zaledwie 15 milionów. Manchester już zdążył odrzucić tę propozycję i do połowy miesiąca czeka na ostateczną decyzję FCB w tej sprawie.