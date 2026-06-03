Real kontra Liverpool. Gwiazdor nie miał żadnych wątpliwości

Real Madryt i Liverpool to dwie drużyny, które stanęły do walki o sprowadzenie Denzela Dumfriesa. Reprezentant Holandii szybko wybrał nowe miejsce pracy, o czym informuje Fabrizio Romano.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Real Madryt i Liverpool w walce o Dumfriesa

Denzel Dumfries postanowił podjąć kolejny krok w swojej karierze i zmienić klubowe barwy. Ofensywnie usposobiony obrońca po pięciu latach postanowił opuścić Inter i Serie A. Zainteresowanie transferem Holendra wyrażało kilka zespołów. Wśród ekip, które kusiły 30-latka, znalazły się przede wszystkim Real Madryt i Liverpool.

W kontrakcie prawego defensora znalazła się klauzula odstępnego. To oznacza, że drużyna, która chce pozyskać dwukrotnego mistrza Włoch, musi przelać na konto Nerazzurich ustaloną kwotę i obecny pracodawca zawodnika nie będzie mógł zatrzymać jego odejścia. Jednak piłkarz będzie musiał zgodzić się na odejście do konkretnego klubu.

Fabrizio Romano twierdzi, że Dumfries zaakceptował propozycję z Madrytu i od początku był przekonany, że w swoim CV chce mieć Real. Reprezentant Oranje odrzucił Liverpool, który do ostatniej chwili miał próbować przekonać go do zmiany zdania.

Wszystko wskazuje na to, że Królewscy jeszcze w tym tygodniu oficjalnie potwierdzą transfer byłego gracza PSV, który w tym sezonie w 28 meczach strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty.