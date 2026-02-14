Zalewski z cudownym golem! Co za strzał [WIDEO]

19:42, 14. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Nicola Zalewski znowu znalazł się w podstawowym składzie w meczu Serie A. Reprezentant Polski w 60. minucie spotkania Lazio - Atalanta odpłacił się za zaufanie i popisał się kapitalnym trafienem.

Nicola Zalewski (Lazio - Atalanta)
Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski (Lazio - Atalanta)

Zalewski nie dał szans bramkarzowi

Atalanta w tym sezonie radzi sobie w kratkę, jednak ostatni okres w Serie A należy określić jako udany. Drużyna z Bergamo w dziesięciu poprzednich meczach wywalczyła siedem zwycięstw. Jednym z kluczowych zawodników Orobicich jest Nicola Zalewski, którego regularnie oglądamy na włoskich boiskach.

Reprezentant Polski także pojedynek z Lazio rozpoczął od pierwszych minut. A w 60. minucie zdobył efektowną bramkę. 24-latek otrzymał podanie od Lorenzo Bernasconiego, ruszył w kierunku pola karnego i oddał strzał zza 16. metra. Ivan Provedel był bez szans – piłka wpadła do siatki tuż przy słupku!

Dla Zalewskiego było to drugie trafienie w tym sezonie. Pierwszym popisał się jeszcze we wrześniowej rywalizacji z Lecce. Były zawodnik Interu w swoim dorobku ma także pięć asysty, w tym trzy w Serie A.

