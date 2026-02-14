Zalewski nie dał szans bramkarzowi
Atalanta w tym sezonie radzi sobie w kratkę, jednak ostatni okres w Serie A należy określić jako udany. Drużyna z Bergamo w dziesięciu poprzednich meczach wywalczyła siedem zwycięstw. Jednym z kluczowych zawodników Orobicich jest Nicola Zalewski, którego regularnie oglądamy na włoskich boiskach.
Reprezentant Polski także pojedynek z Lazio rozpoczął od pierwszych minut. A w 60. minucie zdobył efektowną bramkę. 24-latek otrzymał podanie od Lorenzo Bernasconiego, ruszył w kierunku pola karnego i oddał strzał zza 16. metra. Ivan Provedel był bez szans – piłka wpadła do siatki tuż przy słupku!
Dla Zalewskiego było to drugie trafienie w tym sezonie. Pierwszym popisał się jeszcze we wrześniowej rywalizacji z Lecce. Były zawodnik Interu w swoim dorobku ma także pięć asysty, w tym trzy w Serie A.