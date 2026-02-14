Nicola Zalewski znowu znalazł się w podstawowym składzie w meczu Serie A. Reprezentant Polski w 60. minucie spotkania Lazio - Atalanta odpłacił się za zaufanie i popisał się kapitalnym trafienem.

Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski (Lazio - Atalanta)

Zalewski nie dał szans bramkarzowi

Atalanta w tym sezonie radzi sobie w kratkę, jednak ostatni okres w Serie A należy określić jako udany. Drużyna z Bergamo w dziesięciu poprzednich meczach wywalczyła siedem zwycięstw. Jednym z kluczowych zawodników Orobicich jest Nicola Zalewski, którego regularnie oglądamy na włoskich boiskach.

Reprezentant Polski także pojedynek z Lazio rozpoczął od pierwszych minut. A w 60. minucie zdobył efektowną bramkę. 24-latek otrzymał podanie od Lorenzo Bernasconiego, ruszył w kierunku pola karnego i oddał strzał zza 16. metra. Ivan Provedel był bez szans – piłka wpadła do siatki tuż przy słupku!

𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 🇵🇱 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽😍



Fenomenalne uderzenie Polaka! 🎯 Gol z Lazio na Stadio Olimpico, ależ to musi smakować! 🤌 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/Ljj5f9vmuV — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2026

Dla Zalewskiego było to drugie trafienie w tym sezonie. Pierwszym popisał się jeszcze we wrześniowej rywalizacji z Lecce. Były zawodnik Interu w swoim dorobku ma także pięć asysty, w tym trzy w Serie A.