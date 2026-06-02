Inter Mediolan może przeprowadzić transferową bombę w Serie A. Prosto z AS Romy. Na radarze mistrzów Włoch znalazł się Evan Ndicka - przekazuje "La Gazzetta dello Sport".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Evan Ndicka wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Inter Mediolan sięgnął po mistrzostwo Włoch, ale zaliczył też kompromitującą porażkę w Lidze Mistrzów. Władze klubu mają nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie lepiej, więc skupiają się na wzmocnieniu składu. Tymczasem „La Gazzetta dello Sport” zdradza, że Nerazzurri mogą przeprowadzić hitowy transfer wewnątrz Serie A. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Evan Ndicka z AS Romy.

W tym momencie Inter Mediolan jednak nie wykonał jeszcze przełomowych kroków. Nerazzurri analizują możliwość pozyskania reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Defensor Giallorossich ma za sobą jednak doskonały sezon. Jeśli na tym będą bazowali mistrzowie Włoch, to wkrótce możemy spodziewać się z ich strony oficjalnej oferty transferowej.

Doskonałe występy Evana Ndicki nie umknęły uwadze innym wielkim zespołom. Kilka tygodni temu obrońca AS Romy był również łączony z przeprowadzką do FC Barcelony. Temat jednak ucichł i teraz wiele na to wskazuje, że na polu bity pozostał wyłącznie Inter Mediolan. Czas pokaże, czy mistrzom Włoch uda się finalnie sprowadzić Iworyjczyka.

Evan Ndicka w poprzednim sezonie rozegrał 42 spotkania pod okiem Gian Piero Gasperiniego. Obrońca AS Romy zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców.