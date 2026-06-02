Polska – Nigeria: typy, kursy, zapowiedź (03.06.2026)

Polska - Nigeria: typy i kursy na mecz towarzyski, który odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Polska – Nigeria: typy bukmacherskie

W środowym meczu towarzyskim organizowanym na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacji Polski zagra z Nigerią. Obie drużyny nie zdołały zakwalifikować się na nadchodzące mistrzostwa świata. Polacy nie zdołali jeszcze wrócić na zwycięską ścieżkę od momentu przegranego finału barażu. Z kolei Nigeryjczycy zdążyli już zdobyć medal mistrzostw Afryki oraz rozegrać kilka udanych sparingów. Dodatkowo to zespół gości jest wyżej sklasyfikowany w rankingu FIFA. Mimo tego eksperci i bukmacherzy spodziewają się sukcesu zespołu Jana Urbana. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Polska – Nigeria: ostatnie wyniki

Reprezentacja Polski w 2026 roku rozegrała trzy spotkania. Pierwsze z nich miało miejsce w półfinale baraży, a naszym rywalem w Warszawie była Albania. Polacy nie bez problemów wygrali 2:1. Gorzej zawodnikom Jana Urbana poszło w Sztokholmie. Tam miała miejsce porażka 2:3 ze Szwecją, która kosztowała nas brak awansu na mundial. Niedawno w spotkaniu towarzyskim we Wrocławiu Biało-Czerwoni ulegli Ukrainie 0:2.

Znacznie bardziej zapracowana w tym roku jest reprezentacja Nigerii, która ma za sobą Puchar Narodów Afryki. Na turnieju tym udało jej się zdobyć brązowy medal po wygranym w rzutach karnych meczu z Egiptem. Z marcowych sparingach Nigeria ograła Zimbabwe 2:0 oraz zremisowała 2:2 z Jordanią. Kilka dni temu kadra Nigerii przekonująco pokonała Jamajkę (3:0).

Polska – Nigeria: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą tylko jeden mecz. Spotkanie to odbyło się w marcu 2018 roku na stadionie we Wrocławiu. Kadra Adama Nawałki szykowała się wówczas do meczów fazy grupowej mistrzostw świata. Biało-Czerwoni spisali się poniżej oczekiwań, ponieważ nie zdołali nawet zdobyć bramki i ostatecznie przegrali 0:1 po golu Victora Mosesa z rzutu karnego.

Polska – Nigeria: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Polskę, czego dowodzi kurs około 2.05. Współczynnik na remis to 3.38. Z kolei wygraną Nigerii możesz zagrać po kursie 3.48.

Polska Remis Nigeria 2.05 3.38 3.48 2.05 3.38 3.48 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 czerwca 2026 13:02

Polska – Nigeria: kto wygra?

Polska – Nigeria: przewidywane składy

Polska: Grabara; Potulski, Bednarek, Kiwior; Pyrka, Zieliński, Slisz, Zalewski; Świderski, Lewandowski, Kamiński

Nigeria: Okoye; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Ndidi, Onyeka, Iwobi, Simon; Adams, Onuachu

Polska – Nigeria: transmisja meczu

Mecz Polska – Nigeria odbędzie się w środę (3 czerwca) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP1 oraz TVP Sport. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w aplikacji TVP Sport i stronie internetowej tvpsport.pl.

