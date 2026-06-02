Yunus Musah może wreszcie pożegnać się z Serie A. Piłkarz, który mininony sezon spędził w Atalancie Bergamo, znalazł się na radarze Leeds United - donosi Mick Brown na łamach "Football Insider".

PressFocus Na zdjęciu: Yunus Musah

Leeds United obserwuje Yunusa Musaha

Yunus Musah przychodził do Serie A w 2023 roku jako czołowa postać Valencii. AC Milan wydał ponad 20 milionów euro na jego przyjście. Po słabych dwóch sezonach reprezentant USA przeniósł się do Atalanty Bergamo, gdzie też nie odbudował swojej sytuacji. Mick Brown na łamach „Football Insider” przekazał zaskakujące doniesienia w sprawie amerykańskiego pomocnika. Otóż zawodnik może wylądować w Premier League, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Leeds United.

Angielski zespół od dłuższego czasu przygląda się Yunusowi Musahowi. Pawiom widocznie spodobała się wszechstronność Amerykanina. Zawodnik potrafi bowiem obsadzi wiele pozycji. Jednak w zasadzie na każdej z nich jest przeciętny. Klub z Elland Road jednak może mieć odmienne zdanie i wkrótce możemy spodziewać się oficjalnej oferty z ich strony.

Co ciekawe, dla Yunusa Musaha byłby to powrót na brytyjskie boiska. Amerykanin wychowywał się bowiem w akademii Arsenalu. Nie zdołał wówczas przebić się do seniorskiego składu Kanonierów i wylądował w Valencii. To właśnie na Estadio Mestalla pomocnik spędził najlepsze lata swojej piłkarskiej kariery.

Yunus Musah w poprzednim sezonie rozegrał 29 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Reprezentant USA zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.