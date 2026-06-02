Juventus znalazł nowy cel. Napastnik z Premier League na radarze

Juventus rozważa wzmocnienie ofensywy w trakcie okna transferowego. Na radarze turyńskiego klubu znalazł się Jean-Philippe Mateta, który ma za sobą udany sezon w Crystal Palace.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Transferowy plan wyszedł na jaw

Juventus przygotowuje się do kolejnego okna transferowego i analizuje możliwości wzmocnienia linii ataku. Jak informuje Ekrem Konur, jednym z zawodników obserwowanych przez działaczy Starej Damy jest Jean-Philippe Mateta, obecnie występujący w Crystal Palace.

Według wieści przekazanych przez dziennikarza, klub z Turynu jest zainteresowany sprowadzeniem francuskiego napastnika już tego lata. Włodarze ekipy z Serie A mają poszukiwać nowych rozwiązań w ofensywie i widzą w Matetcie zawodnika, który mógłby zwiększyć konkurencję w ataku przed nadchodzącym sezonem.

To nie jedyne nazwisko znajdujące się na liście życzeń włoskiego giganta. Jak podaje Konur, Juventus nadal monitoruje również sytuację Randala Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain. Francuz od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań Turyńczyków, którzy chcą znacząco przebudować swoją formację ofensywną.

🚨 #Juventus Juventus are considering two attacking options: Jean‑Philippe Mateta from Crystal Palace and Randal Kolo Muani from PSG.



🔥 Both strikers are on the Italian club’s shortlist. https://t.co/CcBGftDK22 pic.twitter.com/XumRaEBuoa — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 2, 2026

Mateta trafił do Crystal Palace w 2022 roku z niemieckiego FSV Mainz za 11 milionów euro. Od tego czasu stopniowo budował swoją pozycję w londyńskim klubie, stając się jednym z ważniejszych zawodników zespołu. Ostatni sezon był natomiast dla 27-latka bardzo udany. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 50 spotkań, zdobył 16 bramek i zanotował trzy asysty. Jego skuteczność oraz regularność zwróciły uwagę kilku klubów z czołowych europejskich lig.

Aktualny kontrakt Matety ze stołecznym klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku To sptrawia, że Crystal Palace nie znajduje się pod presją sprzedaży zawodnika.