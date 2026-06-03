The Canadian Press/ Alamy Na zdjęciu: FIFA World Cup 2026

MŚ 2026: zauważalny wzrost w porównaniu z Katarem

Zbliżający się mundial będzie wyjątkowy. Na Mistrzostwa Świata 2026 wystąpi aż 48 drużyn, więc aż o 16 więcej niż przed czterema laty. To oznacza, że na turnieju pojawi się rekordowa liczba zawodników. Co ciekawe, wielu z nich nie będzie reprezentowało krajów, w których się urodzili.

Jaime F. Macias przygotował zestawienie wspomnianych wyżej piłkarzy. Jest ich 289. Najbardziej interesującym przypadkiem wydaje się kadra Curaçao, a więc kraju autonomicznym wchodzącym w skład Królestwa Niderlandów. Niemal wszyscy powołani gracze urodzili się w Holandii. Tylko Tahith Chong przyszedł na świat w państwie, które reprezentuje.

Los 289 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial pic.twitter.com/mkeTIrL0n9 — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 2, 2026

Jaime F. Macias zauważył także, że w 2022 roku procent zawodników, którzy nie reprezentowali kraju urodzenia (137 piłkarzy), wynosił 16,5, a na MŚ 2026 zwiększył się on do poziomu 23,2. W 2018 było to 11,1%, a cztery lata wcześniej 11,4%.