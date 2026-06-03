Bayern zarzucił sieć na gwiazdę Bundesligi. To reprezentant Niemiec

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Nathaniel Brown łączony z Bayernem Monachium

Bayern Monachium ma za sobą bardzo udany sezon, zakończony zdobyciem mistrzostwa Bundesligi oraz triumfem w Pucharze Niemiec. Ponadto drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany’ego dotarła do półfinału Ligi Mistrzów, potwierdzając swoją wysoką formę również na arenie międzynarodowej. Władze bawarskiego klubu nie zamierzają jednak spoczywać na laurach i już teraz pracują nad wzmocnieniem kadry. Celem jest jeszcze lepszy występ w nadchodzącej kampanii, zwłaszcza w rozgrywkach europejskich.

Jak poinformował portal „The Athletic”, Bayern planuje kolejne transfery i może zwiększyć rywalizację na pozycji lewego obrońcy podczas letniego okna transferowego. Według wspomnianego źródła na celowniku giganta z Allianz Areny znalazł się Nathaniel Brown.

22-letni Niemiec udowodnił w minionym sezonie, że należy do grona najlepszych bocznych defensorów w całej Bundeslidze, czym zwrócił uwagę monachijczyków. Ewentualna transakcja nie będzie jednak należała do najtańszych, ponieważ Eintracht Frankfurt wycenił swojego zawodnika na około 60 milionów euro.

Brown, którego obserwują także Manchester United, Chelsea czy Real Madryt, z powodzeniem występuje w barwach drużyny Orłów od czerwca 2024 roku. Do Frankfurtu przeniósł się za trzy miliony euro z FC Nuernberg. W ostatniej kampanii rozegrał 42 spotkania, zdobył cztery bramki i zanotował sześć asyst. Kontrakt mierzącego 176 centymetrów wahadłowego z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Wiele wskazuje na to, że czterokrotny reprezentant Niemiec już tego lata zmieni otoczenie.