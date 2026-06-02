Cichy plan Realu Madryt. Wszystko zależy od wyborów

Real Madryt planuje ruch po Denzela Dumfriesa w trakcie najbliższej sesji transferowej. Transfer z udziałem Holendra zależy od wyniku wyborów w klubie, informuje "The Athletic".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Denzel Dumfries może zasilić Real Madryt

Real Madryt przygotowuje się do możliwego wzmocnienia prawej strony defensywy i bierze pod uwagę transfer Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan. Jak informuje „The Athletic”, kluczowym czynnikiem w tej sprawie ma być wynik wyborów prezydenckich w klubie zaplanowanych na 7 czerwca.

Według ustaleń źródła, Los Blancos od pewnego czasu prowadzą rozmowy dotyczące pozyskania holenderskiego obrońcy. Plan sprowadzenia 30-latka ma zostać uruchomiony w przypadku zwycięstwa Florentino Pereza w nadchodzących wyborach. Władze klubu traktują Dumfriesa jako jedno z potencjalnych wzmocnień kadry.

Warunki indywidualne piłkarza nie powinny stanowić większej przeszkody w ewentualnym transferze. Kluczowym elementem pozostaje natomiast klauzula odstępnego, która w kontrakcie zawodnika ma wynieść 25 milionów euro. To tym samym czyni piłkarza atrakcyjną opcją na rynku transferowym.

Dumfries w minionym sezonie rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć bramek i notując dwie asysty. Był jednym z ważniejszych ogniw Nerazzurrich, szczególnie w fazie ofensywnej, gdzie regularnie wspierał akcje zespołu. Aktualny kontrakt 71-krotnego reprezentanta Holandii obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. O miejsce w składzie madryckiej ekipy Holender mógłby rywalizować z Trentem Alxandrem-Arnoldem.