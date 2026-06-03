Dani Carvajal nie otrzymał propozycji nowego kontraktu i rozstał się z Realem Madryt. Doświadczony Hiszpan szuka nowego klubu. Jego celem jest gra w Europie. Onda Cero przekonuje, że 34-latek ma dołączyć do czołowej ligi.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Carvajal zagra w Serie A?

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Dani Carvajal? Do tej pory wydawało się, że reprezentant Hiszpanii może opuścić Europę i obrać egzotyczny kierunek. Sugerowano przenosiny do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Jednak wszystko wskazuje na to, że 34-latek zamierza kontynuować karierę na Starym Kontynencie.

Rela Madryt nie zaoferował obrońcy nowej umowy, więc opuści on Santiago Bernabeu jako wolny zawodnik. Tę sytuację może wykorzystać mistrz czołowej ligi. Onda Cero twierdzi, że wychowanek Królewskich ma szansę na angaż w szeregach Interu. Nerazzurri regularnie korzystają z usług doświadczonych piłkarzy.

Carvajal w minionym sezonie rozegrał tylko 23 spotkania i na boisku spędził zaledwie nieco ponad 1000 minut. W zakończonych rozgrywkach Hiszpan zmagał się z urazami mięśniowymi i kontuzją kolana. Chociaż defensor bez wątpienia nie jest w swojej najwyższej dyspozycji fizycznej, to – jeżeli uniknie kolejnych problemów zdrowotnych – jest w stanie kontynuować karierę jeszcze przez kilka lat.

W tym okienku Inter rozstanie się z Denzelem Dumfriesem, który przeniesie się do… Realu.. Pozyskując byłego kapitana Los Blancos ekipa z Mediolanu może w częściowy sposób wypełnić lukę na prawej stronie obrony.