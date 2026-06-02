Holandia – Algieria: typy, kursy, zapowiedź (03.06.2026)

Holandia – Algieria, typy bukmacherskie
Reprezentacja Holandii w środę rozegra ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata 2026. Tego dnia zespół prowadzony przez Ronalda Koemana zmierzy się z Algierią. Dla Oranje będzie to doskonała okazja do dopracowania ostatnich elementów przed rozpoczęciem mundialu oraz sprawdzenia formy kluczowych zawodników. Algierczycy z kolei będą chcieli udowodnić, że potrafią rywalizować z czołowymi reprezentacjami świata. Można więc spodziewać się interesującego pojedynku, który dla obu selekcjonerów będzie cennym źródłem informacji przed kolejnymi wyzwaniami.
Ja uważam, że w tym meczu obaj golkiperzy będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Holandia – Algieria, ostatnie wyniki
Reprezentacja Holandii imponuje formą. Oranje w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (4:0 z Finlandią, 4:0 z Litwą oraz 2:1 z Norwegią), a także zaliczyli dwa remisy (1:1 z Polską i 1:1 z Ekwadorem).
Algieria natomiast ma nieco gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Udało im się też odnieść trzy zwycięstwa (3:1 z Gwineą Równikową, 1:0 z Demokratyczną Republiką Konga i 7:0 z Gwatemalą), ale zaliczyli jeden remis (0:0 z Urugwają), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Nigerią).
Holandia – Algieria, historia
Reprezentacje Holandii i Algierii nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą na poziomie seniorskim. Nadchodzące spotkanie będzie więc pierwszym rozdziałem w historii tej rywalizacji.
Holandia – Algieria, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest reprezentacja Holandii. Jeśli rozważasz typ na wygraną Oranje, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.38. W przypadku zwycięstwa Algierii natomiast sięga nawet 8.10.
Holandia – Algieria, kto wygra?
Holandia – Algieria, przewidywane składy
Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, Hato – Gravenberch, Timber – Koopmeiners, Reijnders, Gakpo – Malen
Algieria: Mastil – Mandi, Belaid, Chergui – Belghali, Aouar, Chaibi, Ait-Nouri – Amoura, Maza – Gouiri
Holandia – Algieria, transmisja meczu
Spotkanie Holandia – Algieria obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Polsat Box Go.
