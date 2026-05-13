Lukaku jest już pewny przyszłości. Ostateczna decyzja

Romelu Lukaku może być pewny swojej przyszłości. Przynajmniej tej części, która dotyczy Napoli. Partnopei definitywnie odrzucili możliwość dalszej współpracy z reprezentantem Belgii, co potwierdza Nicolo Schira.

Lukaku poznał decyzję Napoli

Przygoda Romelu Lukaku w Napoli rozpoczęła się w lecie 2024 roku. Klub ze Stadio Diego Armando Maradona sprowadził go z Chelsea za nieco ponad 30 milionów euro. W swoim pierwszym sezonie pod Wezuwiuszem reprezentant Belgii rozegrał 38 spotkań, w których strzelił 14 goli i zanotował 11 asyst.

Natomiast drugi rok napastnika w szeregach Partnopeich był zdecydowanie mniej udany. 33-latek zaliczył tylko siedem występów i zdobył jedną bramkę. Lukaku zmagał się z kontuzją mięśniową, z którą w marcu postanowił walczyć na własną rękę. To oczywiście nie spodobało się władzom klubu.

Szybko okazało się, że Belg nie zamierza współpracować ze sztabem szkoleniowym. Konflikt narastał. Napoli postawiło swojej gwieździe ultimatum, jednak to nie wpłynęło na postawę byłego zawodnika Chelsea, Interu czy Romy.

W Neapolu już nikt nie ma wątpliwości – doświadczony snajper został definitywnie skreślony i w lecie zostanie pożegnany. Gdzie może trafić Lukaku? Jego sytuację śledzą ekipy z Arabii Saudyjskiej i Turcji, a także Anderlecht.