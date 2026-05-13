Vlahović został zaoferowany dwóm klubom z Hiszpanii

Juventus nadal nie potrafi porozumieć się z Dusanem Vlahoviciem w sprawie nowej umowy. Według kanału Matteo Moretto maj może przesądzić o przyszłości serbskiego napastnika.

Przyszłość Vlahovicia budzi coraz większe wątpliwości

Juventus nie zamierza składać Vlahoviciowi propozycji wykraczających poza obecne realia rynku. Klub nie planuje wysokiego wynagrodzenia ani dodatkowych bonusów za podpis. Władze analizują sytuację bardzo dokładnie. Doceniają wartość sportową napastnika i jego znaczenie dla projektu Luciano Spallettiego. Jednocześnie zwracają uwagę na nierówną formę oraz problemy zdrowotne zawodnika.

Serbski napastnik wrócił niedawno po kolejnym urazie. Miał duży wpływ na remis z Veroną i zwycięstwo z Lecce. Dzięki tym wynikom Juventus awansował na trzecie miejsce w tabeli i wyprzedził Milan w walce o Ligę Mistrzów. Mimo tego przyszłość piłkarza nadal pozostaje niepewna. Klub chce spotkać się z zawodnikiem jeszcze przed końcem maja. Rozmowy mają dotyczyć przedłużenia kontraktu i nowych warunków współpracy.

Otoczenie Vlahovicia już teraz bada inne możliwości. Matteo Moretto przekazał, że zawodnik został ponownie zaoferowany dwóm wielkim klubom z Hiszpanii. Szczegóły nie zostały jednak ujawnione. Maj ma być kluczowym miesiącem dla dalszych decyzji dotyczących kariery Serba.

W ostatnich miesiącach pojawiały się sygnały o możliwym przełomie w rozmowach z Juventusem. Lutowe kontakty dawały nadzieję na porozumienie. Ostatecznie nie doszło jednak do przełomu. Coraz częściej mówi się więc o odejściu napastnika z Turynu i całej Serie A. W tle pozostaje również Milan. Rossoneri od miesięcy obserwują sytuację piłkarza. Wiele zależy od awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów oraz przyszłości osób odpowiedzialnych za pion sportowy i zarządzanie klubem.