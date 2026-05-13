Adrian Przyborek może zapewnić Pogoni Szczecin ogromny zastrzyk gotówki. Jeśli Lazio wygra dzisiaj z Interem Mediolan w finale Pucharu Włoch, klub otrzyma dodatkowe pieniądze.

fot Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Adrian Przyborek

Adrian Przyborek może zapewnić Pogoni dodatkowe pieniądze

Adrian Przyborek ponownie znalazł się w centrum uwagi. Chociaż tym razem chodzi przede wszystkim o ogromne pieniądze, jakie mogą trafić do Pogoni Szczecin. Jak ustalił Goal.pl, szczeciński klub zagwarantował sobie w umowie transferowej bardzo korzystne bonusy związane z przyszłością młodego zawodnika. Jeden z nich może zostać aktywowany już dzisiaj wieczorem.

Lazio zmierzy się z Interem Mediolan w finale Pucharu Włoch, a ewentualne zwycięstwo ekipy z Rzymu będzie miało znaczenie nie tylko sportowe. Według naszych informacji triumf Lazio uruchomi zapis bonusowy, dzięki któremu Pogoń otrzyma dodatkowy milion euro. To efekt umowy zawartej przy transferze Przyborka.

Podstawowa kwota transakcji wyniosła 4,5 miliona euro, jednak od początku zakładano możliwość znaczącego zwiększenia całego pakietu. Dzięki kolejnym bonusom suma transferu może wzrosnąć nawet do 7,5 miliona euro. Dzisiejszy finał Pucharu Włoch jest jednym z kluczowych momentów, które mogą przybliżyć osiągnięcie tej kwoty.

Ogólnie dla Pogoni byłby to ogromny finansowy sukces i kolejny dowód na to, że klub coraz skuteczniej zarabia na sprzedaży młodych piłkarzy. Milion euro dodatkowego wpływu oznaczałby znaczące wsparcie budżetu oraz większe możliwości podczas letniego okna transferowego.

Przyborek jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych polskich zawodników młodego pokolenia. Transfer do Lazio od początku wzbudzał duże emocje. Teraz może przynieść Pogoni jeszcze większe korzyści niż początkowo zakładano. Wszystko rozstrzygnie się w finale przeciwko Nerazzurim.