Tyle trafień dzieli Cristiano Ronaldo od 1000 goli

08:11, 13. maja 2026
Jakub Boroń
Cristiano Ronaldo jest coraz bliżej historycznej granicy 1000 goli w oficjalnych meczach. Portugalczyk ma już na koncie 971 trafień.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo od lat bije kolejne rekordy i wszystko wskazuje na to, że osiągnie następny historyczny wynik. Portugalczyk ma już na koncie 971 goli w oficjalnych meczach i do granicy 1000 trafień brakuje mu zaledwie 29 bramek.

40-letni napastnik ostatnie trafienie zanotował w meczu Al Nassr z Al Shabab (4:2). Ronaldo wpisał się na listę strzelców, a bohaterem spotkania został Joao Felix, który skompletował hat-tricka.

Legenda reprezentacji Portugalii zdobywała gole dla Sportingu CP, Manchesteru United, Realu Madryt, Juventusu oraz Al Nassr. Ronaldo jest także najlepszym strzelcem w historii piłki reprezentacyjnej. W narodowych barwach zdobył aż 143 bramki w 225 spotkaniach.

Łącznie Portugalczyk rozegrał już 1317 oficjalnych meczów, a jego średnia wynosi 0,74 gola na spotkanie. Obecny sezon również ma bardzo udany. Ronaldo regularnie trafia w Saudi Pro League i pozostaje liderem ofensywy Al Nassr.

W ostatnich miesiącach Portugalczyk szybko zbliżał się do kolejnych granic. We wrześniu 2025 roku świętował 950. gola w karierze, a teraz do historycznego wyniku brakuje mu już mniej niż trzydziestu trafień. Jeśli utrzyma obecną skuteczność, Ronaldo może osiągnąć granicę 1000 goli jeszcze w trakcie następnego sezonu.

