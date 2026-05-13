Ancelotti zaskoczył kibiców. Doświadczony obrońca znów w grze

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti obdarzy zaufanie Thiago Silvę

Reprezentacja Brazylii przygotowuje się do Mistrzostw Świata 2026, a selekcjoner Carlo Ancelotti już teraz ujawnia kluczowe decyzje kadrowe. Jedną z nich jest powołanie doświadczonego obrońcy Thiago Silvy, który mimo 41 lat wciąż pozostaje w kręgu zainteresowań sztabu szkoleniowego. Informacje w tej sprawie przekazał „The Guardian” powołując się na wypowiedź włoskiego trenera.

Thiago Silva, który obecnie reprezentuje barwy FC Porto i ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, według Ancelottiego nadal prezentuje wysoki poziom sportowy i ma być istotnym elementem zespołu na turnieju.

– Thiago Silva jest częścią naszych planów. Gra bardzo dobrze, zdobył mistrzostwo Portugalii i jest w doskonałej kondycji fizycznej. Liderzy są ważni. Na szczęście ta drużyna ma bardzo szanowanych liderów. To zawodnicy, którzy niewiele mówią, ale dają dobry przykład, jak Alisson, Casemiro, Marquinhos i Rafinha. Pod tym względem drużyna jest w dobrych rękach – przekonywał trener cytowany przez źródło.

Brazylia na mundialu 2026 zagra w Grupie C, gdzie zmierzy się z Marokiem, Haiti oraz Szkocją. Dla ekipy z Ameryki Południowej będzie to kolejna szansa na powrót na szczyt światowej piłki nożnej, a obecność doświadczonych liderów ma odegrać kluczową rolę w budowie zespołu. Decyzja Ancelottiego pokazuje, że w kadrze Canarinhos wciąż liczy się nie tylko młodość, ale również doświadczenie i stabilność w kluczowych momentach turnieju.