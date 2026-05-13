Real Madryt – Real Oviedo: typy, kursy, zapowiedź (14.05.2026)

Real Madryt – Real Oviedo: typy i kursy na mecz La Ligi. Ekipa Królewskich chce w godny sposób zakończyć nieudaną kampanię. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy czwartek, 14 maja o godzinie 21:30.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Real Madryt Real Oviedo Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2026 22:53

Real Madryt – Real Oviedo, typy i przewidywania

Przed Realem Madryt i Realem Oviedo spotkanie w ramach 36. kolejki La Ligi, które nie będzie miało większego wpływu na układ tabeli. Ekipa Los Blancos z dorobkiem 77 punktów zajmuje 2. miejsce w stawce i straciła już szanse na wywalczenie mistrzostwa kraju, które trafi w ręce Barcelony. Z kolei zespół Los Azules znajduje się na samym końcu tabeli – ma na koncie 29 oczek, przez co jest już pewny spadku na zaplecze hiszpańskiej ekstraklasy. Stawką tego meczu pozostanie więc przede wszystkim honor oraz chęć godnego zakończenia sezonu po obu stronach. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy czwartek, 14 maja o godzinie 21:30.

Stawiam na zwycięstwo Realu Madryt, który przed własną publicznością będzie chciał zaprezentować się z jak najlepszej strony. Królewscy mają też coś do udowodnienia swoim kibicom po bardzo rozczarowującej kampanii i powinni potraktować ten mecz jako okazję do częściowego zatarcia złego wrażenia. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Ernest STS 1.30 Zwycięstwo Realu Odwiedź STS

Real Madryt – Real Oviedo, sytuacja kadrowa

W meczu Realu Madryt z Realem Oviedo ekipa gospodarzy będzie musiała radzić sobie z poważnymi problemami kadrowymi. W jej składzie zabraknie Daniego Ceballosa, Edera Militao, Ardy Gulera, Ferlanda Mendy’ego, Rodrygo Goesa oraz Fede Valverde, co znacząco ogranicza możliwości rotacji i osłabia kilka formacji jednocześnie. Z kolei w drużynie gości nie zobaczymy Leandera Dendonckera, Erica Bailly’ego, Kwasiego Sibo, Javiego Lopeza oraz Brandona Dominguesa.

*Reklama Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Madryt – Real Oviedo, ostatnie wyniki

Real Madryt przystąpi do spotkania po dwóch zupełnie różnych wynikach w La Lidze. Stołeczna ekipa przegrała 0:2 z Barceloną w El Clasico, ale za to pokonała 2:0 inny zespół z Katalonii – Espanyol. Jeszcze słabiej prezentował się w ostatnim czasie Real Oviedo. Zespół z Asturii zremisował 0:0 z Getafe oraz uległ Realowi Betis 0:3, mając problemy przede wszystkim ze skutecznością w ofensywie.

Real Madryt – Real Oviedo, historia

Historia bezpośrednich spotkań Realu Madryt z Realem Oviedo zdecydowanie przemawia na korzyść zespołu ze stolicy Hiszpanii. Pięć ostatnich meczów między tymi drużynami zakończyło się czterema zwycięstwami drużyny Królewskich i jednym remisem, a ekipa Niebieskich ani razu nie zdołał sięgnąć po komplet punktów. Real Madryt regularnie potwierdza swoją wyższość nad Realem Oviedo.

Real Madryt – Real Oviedo, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy chcą zmazać plamę po słabym występie w El Clasico. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Realu Oviedo to mniej więcej 9.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.10. Kod promocyjny GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 złotych, zakładu bez ryzyka do 100 złotych i skorzystanie z niezwykle wysokich kursów na wydarzenia sportowe u legalnego bukmachera STS.

Real Madryt Real Oviedo 1.27 6.10 9.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2026 22:53

Real Madryt – Real Oviedo, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Trent, Asencio, Rudiger, Garcia – Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Diaz – Garcia, Vinicus

Real Oviedo: Escandell – Alhassane, Calvo, Costas, Vidal – Fernandez, Reina, Cazorla, Hassan – Vinas, Ilyas Chaira

Real Madryt – Real Oviedo, transmisja meczu

Pojedynek między Realem Madryt a Realem Oviedo oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 36. serii gier La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale Eleven Sports 1 oraz w serwisie ElevenSports.pl. Przed mikrofonami usiądą Mateusz Święcicki i Adrian Gątarek. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy czwartek, 14 maja o godzinie 21:30.

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.