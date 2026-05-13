Lechia dopięła swego. Potężne wzmocnienie przed hitem

Lechia Gdańsk w 33. kolejce zmierzy się z Legią Warszawa. Przed hitowym starciem Biało-Zieloni uzyskali korzystne dla siebie rozstrzygnięcie Komisji Ligi Ekstraklasy.

Lechia „odzyskała” gwiazdę

Podopieczni Johna Carvera walczą o pozostanie w krajowej elicie. Po 32 meczach Lechia Gdańsk ma na koncie 38 punktów i zajmuje dopiero 16. miejsce. Biało-Zieloni mają przed sobą tylko dwa spotkania, a do bezpiecznej strefy tracą jedno oczko. W niedzielę Polsat Plus Arenie pojawi się Legia Warszawa.

W poprzedniej serii gier Gdańszczanie zostali rozbici przez Widzew Łódź, a na dodatek stracili kluczowego zawodnika. Iwan Żelizko obejrzał kartkę, która wykluczała go z następnego pojedynku. Lechia nie zgadzała się z taką decyzją arbitra i złożyła protest.

– W związku z protestem Lechii Gdańsk dotyczącym żółtej kartki Ivana Zhelizko, którą obejrzał w meczu przeciwko Widzewowi Łódź, Komisja Ligi Ekstraklasy SA podjęła decyzję o uznaniu kary za niebyłą. Oznacza to, że zawodnik będzie mógł zagrać w starciu z Legią – czytamy w oficjalnym komunikacie.