Lechia dopięła swego. Potężne wzmocnienie przed hitem

18:39, 13. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk w 33. kolejce zmierzy się z Legią Warszawa. Przed hitowym starciem Biało-Zieloni uzyskali korzystne dla siebie rozstrzygnięcie Komisji Ligi Ekstraklasy.

John Carver (Widzew Łódź - Lechia Gdańsk)
Obserwuj nas w
Dawid Figura/ PressFocus Na zdjęciu: John Carver (Widzew Łódź - Lechia Gdańsk)

Lechia „odzyskała” gwiazdę

Podopieczni Johna Carvera walczą o pozostanie w krajowej elicie. Po 32 meczach Lechia Gdańsk ma na koncie 38 punktów i zajmuje dopiero 16. miejsce. Biało-Zieloni mają przed sobą tylko dwa spotkania, a do bezpiecznej strefy tracą jedno oczko. W niedzielę Polsat Plus Arenie pojawi się Legia Warszawa.

W poprzedniej serii gier Gdańszczanie zostali rozbici przez Widzew Łódź, a na dodatek stracili kluczowego zawodnika. Iwan Żelizko obejrzał kartkę, która wykluczała go z następnego pojedynku. Lechia nie zgadzała się z taką decyzją arbitra i złożyła protest.

W związku z protestem Lechii Gdańsk dotyczącym żółtej kartki Ivana Zhelizko, którą obejrzał w meczu przeciwko Widzewowi Łódź, Komisja Ligi Ekstraklasy SA podjęła decyzję o uznaniu kary za niebyłą. Oznacza to, że zawodnik będzie mógł zagrać w starciu z Legią – czytamy w oficjalnym komunikacie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości