Deportivo Alaves – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Drużyna Blaugrany kilkadziesiąt godzin temu świętowała mistrzostwo Hiszpanii, ale sezon jeszcze nie dobiegł końca. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Mendizorrotza już w najbliższą środę, 13 maja o godzinie 21:30.

Fermin Lopez

Deportivo Alaves – FC Barcelona, typy i przewidywania

Deportivo Alaves zmierzy się na własnym stadionie z Barceloną w jednym z meczów 36. kolejki La Ligi. Ekipa Biało-Niebieskich walczy o utrzymanie w hiszpańskiej elicie i obecnie z dorobkiem 37 punktów zajmuje 19. miejsce w tabeli. Z kolei drużyna Dumy Katalonii przewodzi ligowej stawce z 91 oczkami na koncie, mając już zapewnione kolejne mistrzostwo kraju. To spotkanie będzie więc szczególnie ważne dla zespołu gospodarzy, który marzy o pozostaniu w elicie. Początek rywalizacji na Estadio Mendizorrotza już w najbliższą środę, 13 maja o godzinie 21:30.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo Barcelony, która dysponuje zdecydowanie większym potencjałem piłkarskim. Mistrzowie La Ligi z pewnością będą chcieli kontynuować dobrą serię i tym samym powalczyć o zdobycie 100 punktów w obecnym sezonie. Mój typ: zwycięstwo Barcelony.

Deportivo Alaves – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Przed spotkaniem Deportivo Alaves – FC Barcelona sytuacja kadrowa obu zespołów nie jest najgorsza. Ekipa gospodarzy ma niemal pełny skład do dyspozycji, bo jedynym nieobecnym będzie Facundo Garces. W drużynie gości zabraknie natomiast tylko Andreasa Christensena, Lamine’a Yamala oraz Raphinhi.

Deportivo Alaves – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Deportivo Alaves nie imponuje ostatnio formą w La Lidze. W dwóch poprzednich kolejkach zespół Biało-Niebieskich zremisował 1:1 z Elche oraz przegrał 2:4 z Athletikiem Bilbao. FC Barcelona jest natomiast na fali po cennych zwycięstwach – pokonała Real Madryt 2:0 w Klasyku i wygrała 2:1 z Osasuną Pampeluna.

Deportivo Alaves – FC Barcelona, historia

Ostatnie bezpośrednie spotkania między Deportivo Alaves a Barceloną zdecydowanie układały się po myśli Katalończyków. Ekipa Blaugrany wygrała bowiem wszystkie pięć poprzednich meczów przeciwko drużynie Babazorros. To oznacza, że Baskowie nie zanotowali w tym czasie ani jednego zwycięstwa czy remisu. Statystyki pokazują więc wyraźną dominację Barcelony nad Deportivo Alaves w tej rywalizacji.

Deportivo Alaves – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem środowego spotkania są goście, którzy zapewnili już sobie kolejny tytuł mistrzowski. Kurs na wygraną Deportivo Alaves wynosi około 3.30, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 2.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Kod promocyjny GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 złotych, zakładu bez ryzyka do 100 złotych i skorzystanie z niezwykle wysokich kursów na wydarzenia sportowe u legalnego bukmachera STS.

Deportivo Alaves FC Barcelona 3.30 3.90 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2026 04:02

Deportivo Alaves – FC Barcelona, przewidywane składy

Deportivo Alaves: Sivera – Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Rebbach – Suarez, Blanco, Alena – Martinez, Diabate

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Eric Garcia, Araujo, Balde – De Jong, Pedri – Rashford, Gavi, Fermin – Lewandowski

Deportivo Alaves – FC Barcelona, transmisja meczu

Pojedynek między Deportivo Alaves a Barceloną oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 36. serii gier La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport oraz w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Leszek Orłowski. Początek rywalizacji na Estadio Mendizorrotza już w najbliższą środę, 13 maja o godzinie 21:30.

