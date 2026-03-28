Lukaku na wylocie z Napoli! Chętni ustawiają się w kolejce

Romelu Lukaku opuścił zgrupowanie reprezentacji Belgii, ale nie wrócił do klubu. Napoli jest niezadowolone z zachowania piłkarza. Nicolo Schira donosi, że klub rozważa zakończenie współpracy z piłkarzem.

Napoli postanowiło sprzedać Lukaku po sezonie

Romelu Lukaku dostał powołanie do reprezentacji Belgii na marcowe zgrupowanie. Później okazało się jednak, że napastnik został wycofany ze składu, co miało skończyć się wcześniejszym powrotem do klubu i obecnością na zajęciach z resztą zespołu. Zawodnik odmówił powrotu do Włoch. Obecnie przebywa w Belgii, gdzie zamierza pozostać do końca przyszłego tygodnia.

Taki stan rzeczy wywołał frustrację Napoli, które postawiło mu ultimatum. Albo wróci do klubu maksymalnie do wtorku, albo nie zagra do końca sezonu. Wszystko wskazuje na to, że wydarzy się ten drugi scenariusz, ponieważ napastnik nie zamierza wracać.

Brak powrotu do Neapolu będzie oznaczał koniec współpracy. Napoli wystawi Lukaku na listę transferową, a piłkarz zmieni klub po Mistrzostwach Świata. Warto dodać, że to nie pierwsza taka sytuacja z udziałem doświadczonego piłkarza.

Mimo to na brak zainteresowania nie może narzekać. Nicolo Schira informuje, że w kolejce ustawiły się już zainteresowane kluby. W głównej mierze chodzi o przedstawicieli Saudi Pro League w Arabii Saudyjskiej oraz zespoły z Turcji. Transferem piłkarza interesuje się także Anderlecht, czyli klub, w którym Lukaku rozpoczynał piłkarską karierę.

Lukaku gra w Napoli od sierpnia 2024 roku. Łącznie udało mu się zdobyć 15 goli i zaliczyć 11 asyst w 45 meczach.