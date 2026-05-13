Trener Interu nie miał wątpliwości. Wymowne słowa przed wielkim finałem

Inter Mediolan stanie dzisiaj przed szansą na zdobycie kolejnego trofeum w tym sezonie. Cristian Chivu przed finałem z Lazio jasno ocenił postawę swojej drużyny.

Wielki finał i jasne stanowisko Chivu. Kibice Interu będą zadowoleni

Inter Mediolan przygotowuje się do finału Pucharu Włoch przeciwko Lazio, który odbędzie się dzisiaj wieczorem na Stadio Olimpico w Rzymie. Drużyna z Mediolanu ma już zapewnione mistrzostwo Włoch. Tymczasem przed spotkaniem o kolejne trofeum głos zabrał trener Cristian Chivu. Szkoleniowiec w wypowiedzi opublikowanej przez oficjalną stronę internetową klubu odniósł się do znaczenia finału oraz oceny całego sezonu.

– Dla mnie to niczego nie zmienia. Cieszę się, bo znalazłem drużynę, która jest równie ambitna jak ja i chce rywalizować na wysokim poziomie. To było jasne od samego początku, nawet od słynnego wywiadu Lautiego w Ameryce. Czułem to już wtedy – powiedział Chivu cytowany przez oficjalna stronę internetową Nerazzurrich.

– Wielu zawodników w tej drużynie podziela tę samą determinację i to jest ich siła. Rozumieją, co reprezentujemy jako zespół i klub. Zbudowane zostało coś ważnego w historii w ostatnich latach. Inter dotarł do kilku finałów, odnosząc liczne zwycięstwa i zawsze pozostając konkurencyjnym. Właśnie tego chciałem. Wygrywamy i przegrywamy razem, robimy wszystko razem i zawsze trzymamy się razem – zaznaczył trener.

Ekipa z Mediolanu ma szansę zakończyć sezon z kolejnym trofeum i potwierdzić swoją dominację na krajowym podwórku. Dla rumuńskiego szkoleniowca finał z Lazio wydaje się jednak przede wszystkim okazją do podkreślenia charakteru oraz jedności zespołu, który już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrza Serie A.

Środowa potyczka zacznie się o godzinie 21:00. Obie ekipy w tej kampanii zmierzą się po raz trzech. W dotychczasowych dwóch potyczkach za każdym razem góra był Inter (2:0 i 3:0).