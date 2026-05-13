The Citizens powalczą o tytuł? Typ dnia na mecze Man City i Barcelony

W środę 13 maja odbędzie się kilka ciekawych meczów na boiskach piłkarskich. Jest to więc okazja, by spróbować ograć bukmachera i poszukać propozycji kuponu. Na dziś proponuję dwa starcia z ligowych boisk w Anglii oraz Hiszpanii: potyczkę Manchesteru City z Crystal Palace oraz mecz Deportivo Alaves z Barceloną. Czego spodziewać się w tych potyczkach? Sprawdź moje przewidywania w poniższym tekście.

Manchester City FC vs Crystal Palace FC

The Citizens dalej starają się gonić uciekający Arsenal i podtrzymać szanse na odzyskanie tytułu mistrzów Anglii. Dwie kolejki temu podopieczni Pepa Guardioli niespodziewanie zremisowali 3:3 z Evertonem (dokonali comebacku z 1:3, więc ich wpadka mogła być bardziej dotkliwa), przez co ich strata do lidera wynosi w tym momencie dwa punkty. Do końca sezonu ligowego pozostały trzy mecze (Arsenalowi dwa), więc dziś muszą oni stanąć na wysokości zadania i zdobyć komplet oczek. W przeciwnym wypadku będą zmuszeni poczekać na ewentualne mistrzostwo kolejny rok. Abstrahując od wspomnianej wyżej wpadki z Evertonem, team ten jest w dobrej formie, wszak w lidze nie przegrał od 13 kolejek. Jest to więc promyczek nadziei w walce o tytuł.

Crystal Palace w tym sezonie pokazuje dwa oblicza: ligowe i pucharowe. W Premier League ekipa Orłów jest typowym przeciętniakiem, ponieważ zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 44 punktów po 35 spotkaniach. Zgoła odmiennie prezentuje się ona w Conference League, gdzie po niedawnym zwycięstwie z Szachtarem Donieck wywalczyła awans do finału, w którym to powalczy o trofeum z Rayo Vallecano. Teoretycznie The Eeagles nie są jeszcze pewni utrzymania w Premier League, lecz ośmiopunktowa przewaga nad strefą spadkową daje im swojego rodzaju komfort w tym kontekście. Dziś jednak choćby jeden zdobyty punkt podopieczni trenera OIiviera Glasnera powinni potraktować jak sukces, zwłaszcza że notują serię czterech ligowych gier bez zwycięstwa.

Co obstawiam?

W tym pojedynku wyraźnymi faworytami będą The Citizens. Świadczą o tym widoczne powyżej kursy bukmacherskie. Przelicznik na zwycięstwo gospodarzy jest zbyt niski, by pobierać tak typ na kupon double, lecz zamiast tego warto iść w zakład na gola City w obu połowach. Podopieczni Pepa Guardioli dysponują ogromną siłą rażenia w ataku, co w meczu z dość często ostatnio tracącym gole Crystal Palace powinno poskutkować wypełnieniem typowanego przeze mnie warunku. W Superbet taki zakład dostępny jest z kursem 1.67, więc dobrze wygląda on jako otwarcie dzisiejszego kuponu dnia.

Deportivo Alaves vs FC Barcelona

Drużyna z Vitorii-Gasteiz dalej walczy o utrzymanie w La Liga. W tym momencie Alaves jest na przedostatnim miejscu w tabeli, lecz dalej ma szansę, by wydostać się na powierzchnię, ponieważ jego deficyt względem bezpiecznej strefy to zaledwie dwa oczka. W ostatnich tygodniach podopieczni trenera Quique Sancheza Floresa punktują w kratkę, wszak po remisie 3:3 z Realem Sociedad i porażce 1:2 z Realem Madryt pokonali 2:1 Mallorcę, przegrali 2:4 z Athletikiem Bilbao, a ostatnio podzielili się punktami z Elche po remisie 1:1. Jest to drużyna, która stara się grać ofensywnie, lecz z drugiej strony traci wiele bramek, o czym świadczy jej bilans bramkowy wynoszący 41-54. Dziś zagra ze świeżo upieczonym obrońcą tytułu mistrza Hiszpanii, więc o powiększenie dorobku nie będzie jej łatwo.

Blaugrana sezon 2025/26 może zaliczyć do udanych. Choć nie zawojowała ona Ligi Mistrzów, odpadając w ćwierćfinale z Atletico Madryt, a także Pucharu Króla, przegrywając z tym samym rywalem, to mocno odjechała w ligowej tabeli reszcie drużyn, pieczętując tytuł mistrzowski już na trzy kolejki przed końcem sezonu. Na dodatek podopieczni Hansiego Flicka uczynili to w najlepszy możliwy sposób, a mianowicie przy okazji domowego zwycięstwa w El Clasico przeciwko Realowi Madryt. Barca zanotowała kapitalną końcówkę sezonu La Liga, ponieważ po niespodziewanej porażce 1:2 z Gironą 16 lutego wygrała każdy z 11 rozegranych później pojedynków w lidze. Dziś nic już nie musi, ponieważ tytuł ma w kieszeni, lecz na pewno postara się o jak najlepszy występ, by wyraźnie udokumentować swoją przewagę nad Realem w tym sezonie.

Co obstawiam?

W tym przypadku nieco większe szanse na zwycięstwo należy upatrywać w drużynie gości. Mimo iż Barcelona nie musi już walczyć o ligowe punkty, w przeciwieństwie do bijącego się o utrzymanie Alaves, to jednak istnieje spora szansa, że nie odpuści tego starcia i zagra na dużym zaangażowaniu. Oba zespoły generują w swoich meczach wysokie wyniki, dlatego też w mojej ocenie warto będzie obstawić tutaj brak porażki Barcelony z overem 1,5 gola. Takie połączenie ma spore szanse powodzenia, a kurs w jego przypadku wynosi 1.54. Dobrze pasuje więc jako zamknięcie dzisiejszego dubla. Przypominam jeszcze o specjalnej promocji dostępnej z naszymkodem do Superbet i życzę powodzenia na kuponach!

Mój kupon na środę 13 maja

