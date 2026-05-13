Królewski reaguje na decyzję PZPN-u. Jest konkretna zapowiedź

19:21, 13. maja 2026
Michał Stompór
Jarosław Królewski postanowił skomentować decyzję Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN dotyczącą spotkania Śląsk Wrocław - Wisła Kraków. Prezes Białej Gwiazdy zapowiedział kontynuowanie walki o korzystne rozstrzygnięcia.

fot. ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Za nami obrady Najwyższej Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Piłki Nożnej, która zajmowała się sprawą meczu Śląsk WrocławWisła Kraków. Znamy jej rozstrzygnięcia, chociaż jeszcze w nie wszystkich kwestiach są one ostateczne. Efekty pracy NKO postanowił skomentować Jarosław Królewski.

– Taki komentarz do dziś, bo widzę że się gotuje i ktoś tu wyłania zwycięzców. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu dzisiejszych obrad. Czekamy na uzasadnienie bo znów dostarczono nam materiałów niezbędnych do kluczowej rozgrywki. Na komisji staraliśmy się wszystkich przekonać, jak już od kilku miesięcy aby rozegrać mecz dla kibiców i z kibicami – rozegrać go na boisku – nie przy stoliku. Trochę się nieswojo czuję, że upominam się w sporcie by wyniki meczów rozgrywać na boisku / a druga strona konsekwentnie nie chce rozegrać meczu na boisku. To sprawa na kilka lat. Uzbrójmy się w cierpliwość – napisał na portalu X prezes Wisły.

Królewski odniósł się także do kwestii, która interesuje nie tylko kibiców z Reymonta. – W sprawie spotkania z W.K, po długich negocjacjach doszliśmy do porozumienia. Przedłużyliśmy jego skybox na Ekstraklasę na dobrych warunkach. Obie strony są zadowolone – dodał.

