PSG rusza po gwiazdę Realu. Gigant Ligue 1 nie czeka z działaniem

18:24, 13. maja 2026
Luka Pawlik

Real Madryt może latem stanąć przed trudnym wyzwaniem. Paris Saint-Germain według informacji podanych przez El Chiringuito rozpoczęło działania wokół Federico Valverde.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Federico Valverde znalazł się na radarze PSG

Real Madryt znów musi mierzyć się z plotkami dotyczącymi przyszłości jednej ze swoich największych gwiazd. Jak poinformowano w programie El Chiringuito, Paris Saint-Germain wykazuje poważne zainteresowanie Federico Valverde. Dziennikarz Marcos Benito przekazał, że przedstawiciele francuskiego klubu mieli już skontaktować się z bliskim otoczeniem urugwajskiego pomocnika.

Na ten moment nie oznacza to jednak, że transfer jest bliski realizacji. Według informacji źródła sam Valverde nie planuje opuszczać ekipy z Estadio Santiago Bernabeu, a Real nie wysyłał sygnałów sugerujących chęć sprzedaży zawodnika. Ligant ligi francuskiej ma jednak monitorować sytuację i badać możliwość ewentualnych negocjacji w przyszłości.

Ostatnie tygodnie wokół reprezentanta Urugwaju były wyjątkowo burzliwe. W mediach pojawiły się doniesienia o poważnym incydencie podczas jednego z treningów Królewskich. Według wcześniejszych informacji Valverde miał wdać się w bójkę z Aurelienem Tchouaménim. W wyniku całego zajścia urugwajski pomocnik miał upaść i uderzyć w stół, doznając urazu mózgu.

Sprawa odbiła się szerokim echem w hiszpańskiej prasie, a klub miał zareagować bardzo stanowczo. Jak podawano, zarówno Valverde, jak i Tchouameni zostali ukarani grzywnami w wysokości 500 tysięcy euro.

Mimo medialnego zamieszania Valverde pozostaje jednym z kluczowych zawodników Realu. W obecnym sezonie rozegrał 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył dziewięć bramek i zanotował 13 asyst.

