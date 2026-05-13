Konflikt na linii Barcelona-Real trwa. Nowe wypowiedzi dolewają oliwy do ognia

18:49, 13. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona ponownie znalazła się w centrum ostrego konfliktu z Realem Madryt. P.o. prezydenta klubu Rafa Yuste odpowiedział Florentino Perezowi, nie szczędząc mocnych słów.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Gorąca wymiana zdań między gigantami. Barcelona nie wytrzymała

FC Barcelona wchodzi w kolejny etap napiętej wymiany zdań z Realem Madryt. Tym razem głos zabrał tymczasowy prezydent klubu – Rafa Yuste. Odniósł się do wypowiedzi Florentino Pereza podczas konferencji prasowej z 12 maja. Jak relacjonuje „Mundo Deportivo”, jego reakcja była wyjątkowo stanowcza i pełna emocji. Przedstawiciel władz Katalończyków nie ukrywał oburzenia słowami prezesa Realu. Wprost odniósł się do jego wypowiedzi, które uznał za nieprawdziwe i krzywdzące dla Barcelony.

– Słowa Florentino wydały mi się żałosne i pełne kłamstw. Klub wydał już wczoraj oświadczenie o rozważeniu podjęcia kroków prawnych, ale chcę powiedzieć, że ten manewr Florentino Pereza, mający na celu zatuszowanie trwającej od dwóch lat katastrofy sportowej, do niczego nie doprowadzi – przekonywał działacz klubu z Camp Nou cytowany przez źródło.

– Siedem skradzionych tytułów mistrzowskich? To kompletne kłamstwo. Obiektywnie rzecz biorąc, to nieprawda. On o tym wie, będziemy się bronić, jesteśmy to winni kibicom i klubowi i nikt nie odważy się go tknąć – zaznaczył Yuste.

– Nie ma jeszcze żadnych informacji o ewentualnym pozwie. Sprawa jest w rękach działu prawnego od wczoraj i będziemy informować o wszelkich dalszych postępach. W każdym razie nigdy nie należy przekraczać czerwonych linii, a ten człowiek już je przekroczył. Oglądałem konferencję prasową i nie rozbawiła mnie ani nie wzruszyła. Było mi go żal – powiedział przedstawiciel Barcelony.

– Pirri Jose Martínez Sanchez, honorowy prezes i niektórzy członkowie zarządu przybyli w niedzielę. Byli bardzo mili i przyjaźni. Nie mam im nic do powiedzenia, ale prezes jest najwyższym przedstawicielem klubu i kiedy wygłasza takie oświadczenia, uważam je za żałosne i nieprawdziwe – podsumował Yuste.

Spór pomiędzy klubami La Liga ponownie nabiera intensywności po słowach prezydenta Królewskich, który podczas swojego wystąpienia poruszył m.in. temat tzw. „sprawy Negreiry” i miał skierować wobec Barcelony poważne zarzuty. Perez informował również o przekazaniu dokumentów do UEFA, co dodatkowo podgrzało atmosferę między klubami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości