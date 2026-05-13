Real Madryt może zaskoczyć kibiców. Perez ma podjąć ważną decyzję

Real Madryt może być blisko sensacyjnego powrotu Jose Mourinho i zatrudnienia Portugalczyka na ławkę trenerską. Według Fabrizio Romano rozmowy są na zaawansowanym etapie.

Jose Mourinho może zostać nowym/starym trenerem Realu

Real Madryt ponownie znajduje się w centrum medialnych spekulacji dotyczących przyszłości trenerskiej klubu. Jak poinformował Fabrizio Romano na platformie X, powrót Jose Mourinho do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu ma wkraczać w coraz bardziej zaawansowaną fazę. Rozmowy między stronami mają przebiegać w sposób pozytywny i konstruktywny, co podgrzewa atmosferę wokół potencjalnej zmiany na ławce trenerskiej.

Według informacji przekazanych przez znanego insidera, kluczowym elementem pozostaje jeszcze ostateczna decyzja prezydenta klubu Florentino Pereza. Dodatkowo nie wyklucza się, że finalne rozstrzygnięcie może zostać odłożone w czasie do momentu wyborów w strukturach Realu. Mimo to sam Mourinho ma być w pełni gotowy na ewentualny powrót do pracy w hiszpańskim gigancie.

Romano podkreśla, że rozmowy między stronami były dotychczas bardzo produktywne, a atmosfera negocjacji sprzyja dalszym krokom. Portugalczyk, który w przeszłości prowadził już Królewskich, ma być otwarty na ponowne objęcie zespołu i powrót do jednego z najważniejszych klubów w swojej karierze.

Na ten moment nie ma jeszcze oficjalnych decyzji. Niemniej coraz więcej sygnałów wskazuje, że temat powrotu Mourinho do Madrytu jest realnie rozważany. Władze klubu mają analizować wszystkie scenariusze, biorąc pod uwagę zarówno sportowe, jak i organizacyjne konsekwencje takiego ruchu.

Jeśli rozmowy zakończą się porozumieniem, byłby to jeden z najgłośniejszych powrotów trenerskich w historii Realu i całej europejskiej piłki.