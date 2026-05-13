Gwiazdor zadzwonił do Cristiano Ronaldo. Pytał o Juventus

Bernardo Silva coraz poważniej analizuje możliwość transferu do Juventusu. Według Tuttosport, portugalski pomocnik kontaktował się już z Cristiano Ronaldo oraz Danilo, aby dowiedzieć się więcej o klubie z Turynu.

Juventus chce wykorzystać okazję rynkową i sprowadzić Bernardo Silvę po wygaśnięciu jego kontraktu z Manchesterem City. Luciano Spalletti miał umieścić reprezentanta Portugalii na szczycie listy życzeń dotyczącej wzmocnienia środka pola. Szkoleniowiec widzi w nim zawodnika, który może znacząco podnieść poziom jakości drużyny.

Według informacji Tuttosport Bernardo Silva postanowił zebrać opinie o Juventusie od osób dobrze znających klub. Pomocnik miał zadzwonić do Cristiano Ronaldo oraz Danilo. Obaj byli piłkarze Juventusu mieli bardzo pozytywnie wypowiadać się o klubie i zachęcać go do przeprowadzki do Serie A. Portugalczyk uważa, że włoska liga mogłaby być dla niego odpowiednim miejscem na kolejny etap kariery.

Zawodnik otrzymał już bardzo atrakcyjne propozycje finansowe ze Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej. Bernardo Silva preferuje jednak pozostanie w Europie. W ostatnich tygodniach pojawiały się również sygnały zainteresowania ze strony Barcelony, Atletico Madryt oraz Benfiki, lecz żaden z tych klubów nie przeszedł do konkretnych działań. Najbardziej zdecydowaną ofertę w Europie przedstawił Galatasaray. Turecki klub zaproponował pomocnikowi dwuletni kontrakt wart 10 milionów euro netto za sezon oraz wysoki bonus za podpis.

Juventus nie może rywalizować finansowo z największymi ofertami, ale przygotował własny plan przekonania piłkarza. Włoski klub oferuje około sześciu milionów euro netto rocznie oraz dodatkowe bonusy związane z awansem do Ligi Mistrzów i indywidualnymi osiągnięciami zawodnika. Kontrakt miałby obowiązywać do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. W najbliższych dniach działacze Juventusu mają kontynuować rozmowy z agentem piłkarza Jorge Mendesem.

