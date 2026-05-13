Deportivo Alaves - FC Barcelona to spotkanie w 36. kolejce La Liga. Znamy oficjalny skład Blaugrany na to starcie. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski wystąpią od początku meczu.

FC Barcelona jest już pewna mistrzostwa Hiszpanii. Dlatego w środowym pojedynku z Deportivo Alaves Hansi Flick może dać szansę kilku zawodnikom, którzy do tej pory nie mieli okazji na regularne występy. Jednym z nich jest Wojciech Szczęsny – doświadczony golkiper zajął miejsce Joana Garcii w podstawowym składzie.

W wyjściowej jedenastce znalazł się także Robert Lewandowski, który w ofensywie będzie współpracował z Marcusem Rashfordem i Roonym Bardghjim. W pomocy znalazło się miejsce dla takich piłkarzy, jak Dani Olmo, Marc Bernal i Marc Casado. Natomiast linię obrony stworzą Alejandro Balde, debiutujący Alvaro Cortes, Pau Cubarsi i Jules Kounde.

Deportivo Alaves – FC Barcelona: to oficjalne składy

Deportivo Alaves: Sivera – Parada, Koski, Tenaglia, Perez – Rebbach, Guridi, Blanco, Suarez – Martinez, Diabate

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny – Alejandro Balde, Alvaro Cortes, Pau Cubarsi, Jules Kounde – Marc Bernal, Dani Olmo, Marc Casado – Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Roony Bardghji