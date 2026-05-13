Tak zagra Barcelona! Lewandowski i Szczęsny poznali decyzję Flicka

20:33, 13. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FC Barcelona

Deportivo Alaves - FC Barcelona to spotkanie w 36. kolejce La Liga. Znamy oficjalny skład Blaugrany na to starcie. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski wystąpią od początku meczu.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

FC Barcelona jest już pewna mistrzostwa Hiszpanii. Dlatego w środowym pojedynku z Deportivo Alaves Hansi Flick może dać szansę kilku zawodnikom, którzy do tej pory nie mieli okazji na regularne występy. Jednym z nich jest Wojciech Szczęsny – doświadczony golkiper zajął miejsce Joana Garcii w podstawowym składzie.

W wyjściowej jedenastce znalazł się także Robert Lewandowski, który w ofensywie będzie współpracował z Marcusem Rashfordem i Roonym Bardghjim. W pomocy znalazło się miejsce dla takich piłkarzy, jak Dani Olmo, Marc Bernal i Marc Casado. Natomiast linię obrony stworzą Alejandro Balde, debiutujący Alvaro Cortes, Pau Cubarsi i Jules Kounde.

Deportivo Alaves – FC Barcelona: to oficjalne składy

Deportivo Alaves: Sivera – Parada, Koski, Tenaglia, Perez – Rebbach, Guridi, Blanco, Suarez – Martinez, Diabate

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny – Alejandro Balde, Alvaro Cortes, Pau Cubarsi, Jules Kounde – Marc Bernal, Dani Olmo, Marc Casado – Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Roony Bardghji

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości