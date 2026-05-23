Luka Modrić prowadzi rozmowy. Jeszcze nie kończy kariery

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

AC Milan chce przedłużyć umowę z Luką Modriciem

Luka Modrić mimo zaawansowanego wieku wciąż prezentuje bardzo wysoki poziom w barwach Milanu. Co więcej, 40-letni pomocnik został powołany do reprezentacji Chorwacji na najbliższe mistrzostwa świata i zamierza kontynuować swoją karierę również w sezonie 2026/2027. Kontrakt legendarnego zawodnika z włoskim klubem obowiązuje jednak tylko do 30 czerwca 2026 roku, dlatego w ostatnich tygodniach pojawiło się sporo spekulacji dotyczących jego przyszłości na San Siro.

Najnowsze informacje w sprawie Modricia przekazał Ekrem Konur. Zdaniem wspomnianego dziennikarza doświadczony pomocnik prowadzi rozmowy z Milanem na temat przedłużenia umowy. Gigant z Półwyspu Apenińskiego chce zatrzymać słynnego zawodnika na jeszcze jedną kampanię, doceniając jego ogromne doświadczenie oraz wpływ na szatnię zespołu. Zatem wszystko wskazuje na to, że strony są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia, a kapitan reprezentacji Chorwacji pozostanie w ekipie Rossonerich także w kolejnym sezonie.

Modrić przywdziewa koszulkę Milanu od lipca 2025 roku, kiedy trafił do Włoch na zasadzie wolnego transferu z Realu Madryt. W kończących się rozgrywkach pojawił się na boisku w 36 spotkaniach, strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Zdobywca Złotej Piłki z 2018 roku jest jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii futbolu. W barwach drużyny Królewskich wywalczył między innymi sześć triumfów w Lidze Mistrzów oraz cztery mistrzostwa Hiszpanii.