Arsenal przed wielkim finałem. Arteta podgrzał atmosferę

Arsenal po mistrzostwie Premier League nie zamierza się zatrzymywać. Mikel Arteta jasno wskazał, że celem drużyny jest teraz triumf w Lidze Mistrzów, gdzie w finale zagra z PSG.

fot. Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta mówił wprost o celu Arsenalu. Presja rośnie

Arsenal po zdobyciu mistrzostwa Anglii wciąż pozostaje w grze o najważniejsze trofeum klubowe w Europie. Mikel Arteta podkreślił, że jego zespół wchodzi na kolejny poziom i skupia się wyłącznie na finale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, który odbędzie się 30 maja 2026 roku na Puskas Arenie w Budapeszcie.

– Teraz podnieśliśmy poprzeczkę. Jesteśmy w tym miejscu i teraz musimy wznieść się na wyższy poziom. Kolejny etap odbędzie się za sześć dni w Budapeszcie: musimy tam pojechać i wygrać Ligę Mistrzów – powiedział trener cytowany przez Sky Sports.

Hiszpan nie pozostawił wątpliwości co do priorytetów drużyny w końcówce sezonu. – Naszym jedynym celem jest teraz triumf w Lidze Mistrzów. Energia wokół nas jest po prostu niesamowita: wśród chłopaków i wśród wszystkich w ogóle, bo mamy wiele rodzin, wiele osób, które się znają, wiele osób związanych z klubem i go otaczających – mówił Arteta.

Trener zwrócił również uwagę na atmosferę panującą w zespole oraz ambicje, które narosły po sukcesie w Premier League. – Widać radość, ale też ambicję. Osiągnęliśmy już wiele, ale teraz chcemy wygrać to trofeum- zaznaczył trener Kanonierów.

Arsenal przygotowuje się zatem do jednego z najważniejszych meczów w swojej nowożytnej historii. W nim stawką będzie pierwszy triumf w Lidze Mistrzów w historii.