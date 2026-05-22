AS Roma chciałaby w letnim okienku dokonać wielkich wzmocnień. Jak się okazuje, jeden z tropów włoskiego klubu prowadzi do Bundesligi. Otóż na radarze Giallorossich znalazł się Antonio Nusa z RB Lipska - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Gian Piero Gasperini

AS Roma wciąż może zapewnić sobie awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W ostatniej kolejce jednak nic nie będzie leżało w ich rękach. Jeśli AC Milan sięgnie po trzy punkty, to nawet zwycięstwo Giallorossich nie da im Champions League. Włodarze klubu jednak myślą już o letnim okienku i szykują wielkie wzmocnienia. „La Gazzetta dello Sport” informuje, że jednym z ich priorytetów transferowych jest Antonio Nusa z RB Lipska.

Włoska prasa zdradza, że AS Roma chciałaby jak najszybciej pozyskać reprezentanta Norwegii. Nic w tym dziwnego, ponieważ obecnie jego wartość rynkowa nie jest aż tak wysoka. A za kilka tygodni może się to kompletnie zmienić, jeśli piłkarz Czerwonych Byków zaprezentuje się bardzo dobrze na nadchodzących Mistrzostwach Świata 2026.

Na dodatek coraz więcej klubów zaczęło patrzeć w kierunku Antonio Nusy. Na ten moment jednak AS Roma jako jedyna wykazała aż tak poważne zainteresowanie. Przyjście Norwega do drużyny Gian Piero Gasperiniego byłoby ogromnym wzmocnieniem. Zwłaszcza, że nie wiadomo, jak potoczy się sytuacja z Paulo Dybalą, a piłkarz Czerwonych Byków mógłby być jego następcą.

Antonio Nusa w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce RB Lipska. Skrzydłowy zdołał strzelić pięć goli, a także zaliczył cztery asysty.