Kapitan Man Utd doceniony. Wielkie wyróżnianie dla gwiazdy Premier League

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Liczby nie kłamią. Bruno Fernandes z fenomenalnym sezonem

Bruno Fernandes został oficjalnie uznany Piłkarzem Roku angielskiej Premier League za sezon 2025/26. Informację przekazał oficjalny profil rozgrywek na platformie X, podkreślając wyjątkowe występy w wykonaniu kapitana Manchesteru United.

„To sezon, który przejdzie do historii” – głosi oświadczenie opublikowane przez biuro prasowe Premier League na X.

Portugalski pomocnik był kluczową postacią zespołu z Old Trafford. W rozegranych 34 meczach ligi angielskiej zdobył osiem bramek i zanotował 20 asyst. Wyrównał tym samym osiągnięcie pod względem największej liczby ostatnich podań w jednej kampanii angielskiej ekstraklasy.

A season for the history books 📖@manutd's Bruno Fernandes is @EASPORTSFC Player of the Season ❤️ pic.twitter.com/nj0wKjlpFv — Premier League (@premierleague) May 23, 2026

Bruno Fernandes przez cały sezon pełnił rolę lidera Manchesteru United, odpowiadając nie tylko za kreowanie gry, ale również za decydujące momenty w kluczowych spotkaniach. Jego forma była jednym z najważniejszych elementów układanki zespołu w rozgrywkach ligowych.

Do zakończenia sezonu pozostała jeszcze jedna kolejka. ekipa z Old Trafford zmierzy się 24 maja z Brighton. Niemniej indywidualne wyróżnienie dla Portugalczyka zostało już oficjalnie potwierdzone.