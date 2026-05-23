Mourinho chce gwiazdę Interu w Realu. W grze zaskakująca kwota

Real Madryt może przeprowadzić w trakcie letniego okna transferowego głośny transfer po zmianie trenera. Według hiszpańskich mediów Jose Mourinho celuje w gracza Interu Mediolan.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt obserwuje hit transferowy. Wszystko przez Mourinho

Real Madryt szykuje się do możliwych zmian kadrowych przed nowym sezonem. Według informacji przekazanych przez serwis Defensa Central, Jose Mourinho, który jest łączony z objęciem stanowiska trenera Królewskich, wskazał Denzela Dumfriesa jako jednego z zawodników, których chciałby sprowadzić do klubu.

Zdaniem hiszpańskiego źródła portugalski szkoleniowiec ma mieć duży wpływ na letnie transfery Realu. Jednym z priorytetów ma być obsada prawej strony defensywy po odejściu Daniego Carvajala. Właśnie dlatego na liście życzeń znalazł się reprezentant Holandii występujący obecnie w Interze Mediolan.

Defensa Central informuje, że kontrakt Dumfriesa zawiera klauzulę odstępnego wynoszącą 25 milionów euro. Taka kwota sprawia, że transfer może być atrakcyjną opcją dla władz madryckiego klubu, zwłaszcza biorąc pod uwagę doświadczenie i regularność zawodnika.

W zakończonym sezonie Dumfries rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Prawy obrońca zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty, będąc jednym z ważniejszych piłkarzy Interu. Jego obecna umowa z mediolańskim klubem obowiązuje do lata 2028 roku.

Wartość rynkowa reprezentanta Holandii wynosi obecnie 25 milionów euro. Na razie Real nie rozpoczął oficjalnych negocjacji. Niemniej według medialnych spekulacji temat transferu ma być poważnie analizowany w kontekście nadchodzącego okna transferowego.