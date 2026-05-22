Real Madryt rusza po wychowanka. Włoski gigant wkracza do gry

18:24, 22. maja 2026
Paweł Wątorski
Real Madryt planuje transfer Nico Paza z Como. Pomocnik jest też łączony z Interem, ale Cesc Fabregas w zdecydowany sposób odniósł się do narastających spekulacji transferowych.

Nico Paz na celowniku gigantów. Cesc Fabregas reaguje stanowczo

Real Madryt poważnie rozważa sprowadzenie z powrotem Nico Paza, który w obecnym sezonie błyszczy w barwach Como. Wychowanek Królewskich w trwających rozgrywkach rozegrał 40 meczów, w których zdobył 13 bramek i zanotował osiem asyst. Jego coraz większy wpływ na grę zespołu sprawiły, że ponownie znalazł się na radarze Realu, który rozważa aktywowanie klauzuli.

Argentyńczyk jest również łączony z Interem Mediolan. Włoski klub miał wykazywać zainteresowanie jego sytuacją, co wywołało reakcję Cesca Fabregasa. Szkoleniowiec Como odniósł się do wypowiedzi wiceprezesa Interu Javiera Zanettiego, który publicznie chwalił Paza i podkreślał jego ogromny potencjał.

Nico Paz nie pójdzie do Interu. Mogę to zagwarantować. Zasługujemy na większy szacunek – powiedział Fabregas, cytowany przez Tuttomercatoweb.com. Dodał również, że jedynym klubem, który ma realny wpływ na przyszłość zawodnika poza Como, jest Real. Paz doznał kontuzji na finiszu rozgrywek. – Sprawdzamy, czy będzie mógł zagrać w niedzielę. Zasługuje na to, bardzo nam pomógł – podkreślił trener.

Como pozyskało Paza z Santiago Bernabeu w 2024 roku. W umowie zawarto klauzule dające hiszpańskiemu gigantowi kontrolę nad jego przyszłością. Media podają, że termin skorzystania z opcji odkupu Argentyńczyka upływa 30 maja.

