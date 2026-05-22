Mohamed Salah opuści Liverpool i wzbudza spore zainteresowanie rynku. Jak się okazuje, Egipcjanin może wrócić do Serie A. Znalazł się bowiem na radarze AS Romy oraz AC Milanu - przekazuje "Football Insider".

Mohamed Salah już kilka tygodni temu ogłosił rozstanie z Liverpoolem. Ostatni sezon nie był udany dla egipskiej gwiazdy. Głównie przez konflikt z klubem i Arne Slotem. Zawodnik The Reds oczywiście wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Głównie wśród klubów z Arabii Saudyjskiej. Jednak pojawiła się możliwość powrotu do Serie A. „Football Insider” zdradza, że piłkarz znalazł się w kręgu zainteresowań AC Milanu oraz AS Romy.

Na ten moment włoskie zespoły przyglądają się wyłącznie Mohamedowi Salahowi. Większe zainteresowanie jest z Arabii Saudyjskiej. Jednak wspomniane źrodło niewyklucza powrotu zawodnika Liverpoolu do Serie A. Kluby z Italii jednak mają swoje ograniczenia budżetowe, co może wpłynąć na transfer Egipcjanina. Tamtejsze zespoły nie są w stanie zagwarantować większych pieniędzy niż Saudyjczycy.

Warto jednak zaznaczyć, że Mohamed Salah spędził sporą część kariery na Półwyspie Apenińskim. Reprezentant Egiptu bronił barw zarówno Fiorentiny, jak i AS Romy. Był to ważny okres w jego karierze, ponieważ ukształtował go przed przeprowadzką do Liverpoolu. Reszta przygody w barwach The Reds jest już tylko piękną historią, którą wszyscy dobrze znają.

Mohamed Salah w obecnym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Liverpoolu. Skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.