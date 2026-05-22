Milan prowadzi wyścig po napastnika. Transfer wisi w powietrzu

20:23, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Ekrem Konur

AC Milan w letnim okienku chce pozyskać nowego napastnika. Jak się okazuje, Rossoneri są bliscy przeprowadzenia transferu. Mediolańczycy prowadzą w wyścigu po Goncalo Ramos z Paris Saint-Germain - donosi Ekrem Konur.

Massimiliano Allegri
Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Goncalo Ramos bliski transferu do AC Milanu

AC Milan od początku kadencji Massimiliano Allegriego ma problemy na pozycji napastnika. Mediolańczycy mieli sporo pomysłów, ale w zasadzie każdy z nich okazał się kompletną klapą i przez większą część sezonu grali bez typowej dziewiątki. Ekrem Konur przekazuje, że zaraz może się to zmienić. Rossoneri prowadzą bowiem wyścig po transfer Goncalo Ramosa z Paris Saint-Germain.

Wielkim zwolennikiem przyjścia reprezentanta Portugalii jest sam Massimiliano Allegri. AC Milan jest tego samego zdania i bardzo walczą o zakontraktowanie gracza PSG. Na ten moment Rossoneri wyprzedzają Manchester United, Chelsea oraz Arsenal w wyścigu po transfer, ale rywale czujnie depczą im po piętach.

Goncalo Ramos w zasadzie od miesięcy jest łączony z AC Milanem. Włoski klub już zimą chciał pozyskać Portugalczyka, ale zabrakło porozumienia z Paris Saint-Germain. Pozycja napastnika u Luisa Enrique nie uległa zmianie, więc sam zawodnik poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością we Francji. Czas jednak pokaże, który zespół wygra rywalizację o transfer.

W obecnym sezonie Goncalo Ramos rozegrał 44 spotkania w koszulce Paris Saint-Germain. Reprezentant Portugalii zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień, a także zaliczył dwie asysty.

