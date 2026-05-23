Zwrot w sprawie przyszłości Raula Asencio. Niespodziewane wieści

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Media: Raul Asencio zostanie w Realu Madryt

Raul Asencio w ostatnich tygodniach był wymieniany w gronie zawodników, którzy mogą opuścić Real Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 23-letni stoper, podobnie jak cała drużyna Królewskich, nie prezentował się najlepiej w kończącym się sezonie, przez co pojawiły się wątpliwości dotyczące jego przyszłości na Santiago Bernabeu. Wszystko wskazuje jednak na to, że w sprawie hiszpańskiego defensora nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Władze klubu oraz nowy sztab szkoleniowy mają bowiem nadal wiązać z nim spore nadzieje.

Jak informuje dziennik „AS”, perspektywiczny środkowy obrońca ostatecznie ma pozostać w ekipie Los Blancos na kolejną kampanię. Jose Mourinho, który wkrótce obejmie stery nad stołecznym zespołem, chce przyjrzeć się zawodnikowi z bliska i uważa go za wartościowego piłkarza w składzie. Sam Asencio również nie zamierza opuszczać Santiago Bernabeu. Hiszpan liczy nawet na przejęcie legendarnej koszulki z numerem „4”, którą w przeszłości nosił Sergio Ramos, a ostatnio David Alaba.

Mierzący 184 centymetry defensor, którego wcześniej łączono z angielskimi, saudyjskimi oraz tureckimi klubami, rozegrał w tym sezonie 33 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku. Asencio trafił do La Fabriki w 2017 roku, wcześniej rozwijając swoje umiejętności w młodzieżowych drużynach UD Las Palmas. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa stopera wynosi obecnie około 25 milionów euro.