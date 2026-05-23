Bruno Fernandes zostanie w Manchesterze United? Wszystko jasne

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United zatrzyma Bruno Fernandesa

Przyszłość Bruno Fernandesa była jednym z głównych tematów w angielskich mediach w ostatnich miesiącach. 31-letni pomocnik poważnie rozważał bowiem odejście z Manchesteru United po rozczarowującym początku sezonu w wykonaniu ekipy Czerwonych Diabłów. Sytuacja diametralnie zmieniła się jednak po przyjściu Michaela Carricka, pod którego wodzą drużyna odzyskała dawny blask i zaczęła imponować wysoką formą. Angielski szkoleniowiec odmienił zespół Red Devils, a także wywalczył z nim awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, poprawa wyników Manchesteru United wpłynęła również na decyzję Fernandesa dotyczącą dalszej kariery. Zdaniem wspomnianego dziennikarza ofensywny pomocnik zdecydował się pozostać na Old Trafford i nadal walczyć o najważniejsze krajowe oraz europejskie trofea. Kapitan drużyny Czerwonych Diabłów mocno wierzy w projekt budowany przez Carricka i zamierza całkowicie się mu poświęcić. Wszystko wskazuje więc na to, że 31-latek pozostanie liderem zespołu także w kolejnej kampanii.

87-krotny reprezentant Portugalii, którego łączono z Bayernem Monachium oraz PSG, rozpoczynał seniorską karierę we włoskich klubach – Novarze Calcio, Udinese Calcio i Sampdorii Genua. Prawdziwy przełom zanotował jednak w Sportingu Lizbona, skąd w 2020 roku trafił do Manchesteru United za około 65 milionów euro. W barwach ekipy Red Devils rozegrał dotychczas 326 spotkań, zdobył 106 bramek oraz zanotował 107 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 179 centymetrów zawodnika na około 40 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, choć niedługo może zostać przedłużony.