Juventus może uszczuplić kadrę. Ten piłkarz znalazł się na wylocie

22:03, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz
Juventus lada moment może pożegnać Juana Cabala. Obrońca wzbudza ogromne zainteresowanie. Stara Dama może zgodzić się zarówno na wypożyczenie, jak i transfer definitywny - donosi Mirko Di Natale.

PressFocus Na zdjęciu: Filip Kostić oraz Juan Cabal

Juventus wciąż nie wie, czy w przyszłym sezonie będzie występował na poziomie Serie A. Zadecyduje o tym ostatnia ligowa kolejka. Władze turyńskiego klubu natomiast powoli skupiają się na budowie składu na kolejny sezon i poznaliśmy pierwsze decyzje kadrowe. Mirko Di Natale przekazuje, że Juan Cabal nie znajduje się w planach Starej Damy, która może zgodzić się zarówno na jego wypożyczenie, jak i transfer definitywny.

Wspomniane źródło zaznacza, że Juan Cabal nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Defensor Juventusu wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Reprezentant Kolumbii jest łączony z tureckimi klubami, zespołami z Serie A oraz Bundesligi. Nie zdradzono jednak, o jakie drużyny może chodzić.

Juan Cabal miał fantastyczne wejście do Juventusu. Mało kto mógł się wówczas spodziewać, że piłkarz przychodzący z Hellasu Verona może prezentować tak wysoką formę. Wszystko jednak pokrzyżowała poważna kontuzja, która wyeliminowała Kolumbijczyka na długie miesiące. Od tamtej pory defensor jest cieniem piłkarza, który przychodził do Turynu.

W obecnym sezonie Juan Cabal rozegrał 19 spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant Kolumbii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

