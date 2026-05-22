Juan Cabal może opuścić Juventus
Juventus wciąż nie wie, czy w przyszłym sezonie będzie występował na poziomie Serie A. Zadecyduje o tym ostatnia ligowa kolejka. Władze turyńskiego klubu natomiast powoli skupiają się na budowie składu na kolejny sezon i poznaliśmy pierwsze decyzje kadrowe. Mirko Di Natale przekazuje, że Juan Cabal nie znajduje się w planach Starej Damy, która może zgodzić się zarówno na jego wypożyczenie, jak i transfer definitywny.
Wspomniane źródło zaznacza, że Juan Cabal nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Defensor Juventusu wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Reprezentant Kolumbii jest łączony z tureckimi klubami, zespołami z Serie A oraz Bundesligi. Nie zdradzono jednak, o jakie drużyny może chodzić.
Juan Cabal miał fantastyczne wejście do Juventusu. Mało kto mógł się wówczas spodziewać, że piłkarz przychodzący z Hellasu Verona może prezentować tak wysoką formę. Wszystko jednak pokrzyżowała poważna kontuzja, która wyeliminowała Kolumbijczyka na długie miesiące. Od tamtej pory defensor jest cieniem piłkarza, który przychodził do Turynu.
W obecnym sezonie Juan Cabal rozegrał 19 spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant Kolumbii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.