Torino FC – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2026)

Torino FC - Juventus FC: typy i kursy na mecz 38. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w Turynie już w niedzielę (24 maja) o godzinie 20:45.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Francisco Conceicao

Torino – Juventus, typy bukmacherskie

Już w niedzielny wieczór odbędzie się starcie derbowe w ramach ostatniej kolejki sezonu Serie A. A w nim Juventus zmierzy się na wyjeździe z Torino. Stara Dama mocno skomplikowała swoją sytuację w końcówce rozgrywek i aby wywalczyć awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, musi nie tylko wygrać swoje spotkanie, ale również liczyć na potknięcie ligowych rywali. Torino z kolei z pewnością zrobi wszystko, aby pokrzyżować plany odwiecznemu rywalowi. Derby Turynu od lat wzbudzają ogromne emocje, dlatego gospodarze będą dodatkowo zmotywowani, by zakończyć sezon udanym występem przeciwko Juventusowi. Zapowiada się niezwykle intensywne i prestiżowe widowisko.

Ja uważam, że w tym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Torino – Juventus, ostatnie wyniki

Torino nie zachwyca formą. Gospodarze niedzielnego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (2:1 z Sassuolo), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Cremonese oraz 2:2 z Interem Mediolan), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Udinese i 1:2 z Cagliari).

Juventus natomiast zgubił formę. W pięciu ostatnich spotkaniach Stara Dama odniosła dwa zwycięstwa (2:0 z Bologną i 1:0 z Lecce), zaliczyła dwa remisy (0:0 z Milanem oraz 1:1 z Hellasem Verona), a także poniosła jedną porażkę (0:2 z Fiorentiną).

Torino – Juventus, historia

Rywalizacja Torino z Juventusem to jedne z najbardziej historycznych i prestiżowych derbów we włoskim futbolu. Szczególne miejsce w historii zajmuje legendarne „Grande Torino”, czyli wielka drużyna Torino z lat 40., która zdominowała włoską piłkę w czasach powojennych i była uznawana za jeden z najlepszych zespołów w Europie. Tragiczny wypadek lotniczy na wzgórzu Superga w 1949 roku zakończył jednak erę wielkiego Torino i na zawsze zapisał się w historii włoskiego futbolu. W kolejnych dekadach zdecydowaną dominację w Derby della Mole przejął Juventus. Stara Dama regularnie sięgała po mistrzostwa Włoch i europejskie sukcesy, znacznie częściej wygrywając bezpośrednie spotkania z lokalnym rywalem. Mimo to derby Turynu do dziś wywołują ogromne emocje, a mecze Torino z Juventusem są czymś więcej niż tylko walką o ligowe punkty.

Torino – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Juventusu, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 6.40.

Torino Juventus FC 6.40 4.30 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 maja 2026 10:23

Torino – Juventus, kto wygra?

Torino – Juventus, przewidywane składy

Torino: Paleari – Ismajli, Coco, Ebosse – Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador – Vlasić, Simeone – Zapata

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Gatti, Kelly – McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiasso – Conceicao, Yildiz – Vlahović

Torino – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Torino – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również wusługach Polsat Box Go oraz STS TV.

