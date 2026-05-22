Milan rusza po snajpera z Premier League. Pytał o niego już w przeszłości

13:45, 22. maja 2026
Źródło: Tuttomercatoweb

Jean-Philippe Mateta ponownie znalazł się na celowniku Milan. Gigant z Półwyspu Apenińskiego podejmie kolejną próbę sprowadzenia francuskiego napastnika - donosi serwis Tuttomercatoweb.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

AC Milan zamierza zwiększyć rywalizację w linii ataku podczas najbliższego letniego okna transferowego. Trener drużyny Rossonerich – Massimiliano Allegri – liczy na wzmocnienie formacji ofensywnej, co ma pomóc jego ekipie w walce o najważniejsze trofea w kolejnym sezonie. Włoski szkoleniowiec uważa, iż zespół potrzebuje jeszcze jednego napastnika o wysokiej jakości oraz dużym doświadczeniu. Wszystko wskazuje więc na to, że już wkrótce na San Siro może trafić nowy snajper z europejskiej czołówki.

Jak informuje włoski serwis „Tuttomercatoweb”, w mediolańskich biurach ponownie pojawił się temat sprowadzenia Jeana-Philippe’a Matety, którym Milan interesował się już w trakcie poprzednich okienek. Wówczas transakcja nie doszła do skutku między innymi z powodu problemów zdrowotnych zawodnika. Teraz sytuacja wygląda jednak inaczej, ponieważ francuski napastnik ma być zdecydowany na opuszczenie Crystal Palace i spróbowanie nowego wyzwania w jednym z największych klubów Europy.

Mierzący 192 centymetry atakujący występuje w barwach ekipy Orłów od stycznia 2021 roku, gdy przeniósł się na Selhurst Park za niespełna 15 milionów euro z FSV Mainz. W obecnej kampanii rozegrał 48 spotkań, zdobył 14 bramek i zanotował 3 asysty, będąc jednym z liderów ofensywy londyńskiego zespołu. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia 28-letniego Francuza na około 35 milionów euro. Kontrakt Jeana-Philippe’a Matety z Crystal Palace obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

