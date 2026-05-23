Darwin Nunez zdecydowany na wielki powrót. Tam chce grać

12:54, 23. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Darwin Nunez dąży do opuszczenia Al-Hilal, a jego celem jest powrót do Premier League. Największe szanse na pozyskanie napastnika daje się Newcastle United - poinformował Ekrem Konur

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Darwin Nunez pragnie wrócić do Premier League

Darwin Nunez najprawdopodobniej odejdzie z Al-Hilal podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Zarówno saudyjski klub, jak i sam zawodnik dążą bowiem do rozstania po zaledwie jednym sezonie współpracy. Wiele wskazuje na to, że strony rozwiążą kontrakt za porozumieniem stron, co umożliwi 26-letniemu napastnikowi dołączenie do nowego zespołu bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Sprowadzenie piłkarza tej klasy na zasadzie wolnego transferu byłoby ogromną okazją dla wielu europejskich klubów.

Dziennikarz Ekrem Konur zdradził w mediach społecznościowych preferencje Nuneza dotyczące kolejnego etapu kariery. Według jego informacji 38-krotny reprezentant Urugwaju chciałby wrócić do Premier League, gdzie wcześniej występował w barwach Liverpoolu.

Napastnik wzbudza spore zainteresowanie wśród drużyn z Wysp Brytyjskich. Łączy się go między innymi z Chelsea oraz Manchesterem United, choć obecnie największe szanse na zakontraktowanie snajpera daje się Newcastle United. Wygląda na to, że przyszłość zawodnika ponownie będzie związana z angielską ekstraklasą.

Urugwajski gwiazdor przeniósł się do ekipy z Rijadu w sierpniu 2025 roku za około 53 miliony euro właśnie ze wspomnianego wyżej Liverpoolu. W aktualnym sezonie rozegrał 24 spotkania, zdobył dziewięć bramek i zanotował pięć asyst. W swoim CV ma także występy w Penarolu, Almerii oraz Benfice Lizbona, gdzie przeżywał najlepszy okres kariery i zwrócił na siebie uwagę gigantów. Obecnie portal „Transfermarkt” wycenia doświadczonego napastnika na około 25 milionów euro.

