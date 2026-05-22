Bologna FC – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2026)

Bologna FC - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 38. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (23 maja) o godzinie 18:00.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Bologna – Inter, kursy bukmacherskie

Już w sobotę Inter Mediolan po raz ostatni w tym sezonie wybiegnie na boisko. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na wyjeździe z Bologną w ramach 38. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri mogą podejść do tego spotkania w świetnych nastrojach, ponieważ wcześniej zapewnili sobie mistrzostwo Włoch i potwierdzili swoją dominację w lidze. Bologna przez długi czas prezentowała się bardzo solidnie, jednak nie potrafiła utrzymać wysokiej formy do końca sezonu, przez co ostatecznie zabrakło jej miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach. Mimo to gospodarze będą chcieli godnie pożegnać się z kibicami, co zapowiada ciekawe zakończenie sezonu Serie A.

Ja uważam, że sobotni mecz zakończy się triumfem gości. Mój typ: wygrana Interu

Kacper STS 2.25 wygrana Interu Zagraj!

Bologna – Inter, przewidywane składy

Bologna gra w kratkę. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Vincenzo Italiano odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Napoli oraz 1:0 z Atalantą Bergamo), zaliczyli jeden remis (0:0 z Cagliari), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Juventusem i 0:2 z Romą).

Inter Mediolan natomiast błyszczy formą na koniec sezonu. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Parmą, 3:0 z Lazio w lidze oraz 2:0 z Lazio w finale Pucharu Włoch), a także zaliczyli dwa remisy (2:2 z Torino i 1:1 z Hellasem Verona).

Bologna – Inter, historia

Historia rywalizacji Bolognii z Interem Mediolan sięga wielu dekad i obejmuje liczne spotkania na najwyższym poziomie włoskiej piłki. W bezpośrednich pojedynkach zdecydowanie częściej lepszy bilans notowali Nerazzurri, którzy dzięki większej jakości kadrowej regularnie walczyli o najwyższe cele. Bologna wielokrotnie udowadniała jednak, że potrafi być bardzo niewygodnym rywalem, szczególnie na własnym stadionie, gdzie nieraz sprawiała niespodzianki faworytom. Dzięki temu mecze tych drużyn często dostarczały kibicom wielu emocji i nieprzewidywalnych momentów.

Bologna – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa Bologni natomiast sięga nawet 3.0.

Bologna Inter Mediolan 3.00 3.45 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 maja 2026 23:27

Bologna – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bologni

remisem

wygraną Interu wygraną Bologni

remisem

wygraną Interu 0 Votes

Bologna – Inter, przewidywane składy

Bologna: Skorupski – Joao Mario, Lysaker Heggem, Lucumi, Miranda – Ferguson, Freuler, Pobega – Bernardeschi, Castro, Rowe

Inter Mediolan: Martinez – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Sucić, Mkhitaryan, Dimarco – Esposito, Lautaro

Bologna – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Bologna – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.