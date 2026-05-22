Lazio może stracić kolejną gwiazdę. Spore zainteresowanie

Lazio może w letnim okienku pożegnać kluczowego gracza. Ivan Provedel jest łączony z transferem do innych klubów Serie A. Wśród chętnych znajdują się Inter Mediolan, Bologna i Fiorentina - informuje Alfredo Pedulla.

Ivan Provedel opuści Lazio? Inter, Fiorentina i Bologna zainteresowani

Ostatnie miesiące w Lazio nie należą do spokojnych. Fani klubu popadli bowiem w konflikt z właścicielem drużyny. Na dodatek sam Maurizio Sarri miał nie po drodze z Claudio Lotito. A wszystko przez transfery. Biancocelesti sprzedawali ważnych piłkarzy za ogromne pieniądze, a na ich miejsce przychodzili mniej wartościowi gracze. Tymczasem najnowsze medialnie doniesienia sugerują, że stołeczny klub latem może stracić kolejnego ze swoich liderów.

Z informacji przekazanych przekazanych przez Alfredo Pedullę dowiadujemy się, że przyszłość Ivana Provedela w Lazio wisi na włosku. Bramkarz z Italii może być bohaterem głośnego transferu wewnątrz Serie A, ponieważ wzbudza ogromne zainteresowanie wśród tamtejszych klubów. 32-latek jest łączony z Interem Mediolan, Fiorentiną oraz Bologną.

Kontrakt Ivana Provedela z Lazio wygasa 30 czerwca 2027 roku. Klub z Rzymu ma zatem ostatni dzwonek, aby zarobić pieniądze na jego odejściu. Sam bramkarz przychylnie patrzy na możliwość zmiany barw klubowych. Odejście 32-latka wzbudzi kolejne negatywne emocje wśród fanów Biancocelestich. Choć jednak Eduardo Motta, obecny zmiennik Włocha, udowodnił w tym sezonie, że ma papiery na wielkie granie.

Ivan Provedel w tym sezonie rozegrał 29 spotkań międyz słupkami Lazio. Statystyka czystych kont Włocha jest godna pochwały. Udało mu się bowiem 12-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.