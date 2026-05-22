Lazio może stracić kolejną gwiazdę. Spore zainteresowanie

22:33, 22. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Alfredo Pedulla

Lazio może w letnim okienku pożegnać kluczowego gracza. Ivan Provedel jest łączony z transferem do innych klubów Serie A. Wśród chętnych znajdują się Inter Mediolan, Bologna i Fiorentina - informuje Alfredo Pedulla.

Ivan Provedel
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Ivan Provedel

Ivan Provedel opuści Lazio? Inter, Fiorentina i Bologna zainteresowani

Ostatnie miesiące w Lazio nie należą do spokojnych. Fani klubu popadli bowiem w konflikt z właścicielem drużyny. Na dodatek sam Maurizio Sarri miał nie po drodze z Claudio Lotito. A wszystko przez transfery. Biancocelesti sprzedawali ważnych piłkarzy za ogromne pieniądze, a na ich miejsce przychodzili mniej wartościowi gracze. Tymczasem najnowsze medialnie doniesienia sugerują, że stołeczny klub latem może stracić kolejnego ze swoich liderów.

Z informacji przekazanych przekazanych przez Alfredo Pedullę dowiadujemy się, że przyszłość Ivana Provedela w Lazio wisi na włosku. Bramkarz z Italii może być bohaterem głośnego transferu wewnątrz Serie A, ponieważ wzbudza ogromne zainteresowanie wśród tamtejszych klubów. 32-latek jest łączony z Interem Mediolan, Fiorentiną oraz Bologną.

Kontrakt Ivana Provedela z Lazio wygasa 30 czerwca 2027 roku. Klub z Rzymu ma zatem ostatni dzwonek, aby zarobić pieniądze na jego odejściu. Sam bramkarz przychylnie patrzy na możliwość zmiany barw klubowych. Odejście 32-latka wzbudzi kolejne negatywne emocje wśród fanów Biancocelestich. Choć jednak Eduardo Motta, obecny zmiennik Włocha, udowodnił w tym sezonie, że ma papiery na wielkie granie.

Ivan Provedel w tym sezonie rozegrał 29 spotkań międyz słupkami Lazio. Statystyka czystych kont Włocha jest godna pochwały. Udało mu się bowiem 12-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości