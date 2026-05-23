Tottenham Hotspur zagiął parol na pomocnika Liverpoolu

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Curtis Jones łączony z Tottenhamem Hotspur

Curtis Jones nie zawsze może liczyć na miejsce w podstawowym składzie Liverpoolu. 25-letni pomocnik często rozpoczyna mecze na ławce rezerwowych, co z pewnością jest dla niego frustrujące. Niewykluczone więc, że sześciokrotny reprezentant Anglii zmieni otoczenie podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Na taki scenariusz wskazuje również fakt, że włodarze z Anfield Road rozglądają się na rynku za wzmocnieniami środka pola. Wszystko to może sprawić, iż wychowanek ekipy z Merseyside zacznie poważnie rozważać odejście.

Jeśli Jones rzeczywiście trafi na listę transferową, z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania. Angielski pomocnik od dłuższego czasu jest bowiem łączony z Interem Mediolan, a teraz do walki o jego podpis dołączył również Tottenham Hotspur. Takie informacje przekazał Paul Joyce z brytyjskiego dziennika „The Times”. Jeżeli zespół Kogutów utrzyma się w Premier League, planuje złożyć ofertę za mierzącego 185 centymetrów zawodnika. Londyński klub widzi w nim piłkarza, który mógłby znacząco zwiększyć jakość drugiej linii.

Curtis Jones swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Liverpoolu, a do pierwszej drużyny został włączony w 2020 roku. W trwającym sezonie rozegrał 48 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty, spędzając na murawie łącznie 2760 minut w koszulce ekipy The Reds. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa pomocnika wynosi obecnie około 35 milionów euro. Tottenham musiałby więc liczyć się z wyłożeniem podobnej kwoty, jeśli poważnie myśli o sprowadzeniu Anglika.