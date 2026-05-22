AC Milan – Cagliari Calcio: typy, kursy, zapowiedź (24.05.2026)

AC Milan - Cagliari Calcio: typy i kursy na mecz 38. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na San Siro już w niedzielę (24 maja) o godzinie 20:45.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Matteo Gabbia

Milan – Cagliari, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór odbędą się ostatnie mecze tego sezonu Serie A. W jednym z meczów zobaczymy starcie, w którym AC Milan zmierzy się przed własną publicznością z Cagliari Calcio. Rossoneri potrzebują zwycięstwa, aby przypieczętować awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów i spokojnie zakończyć sezon. Goście z Sardynii są już natomiast praktycznie pewni swojego ligowego bytu i w końcówce rozgrywek nie mają większej presji związanej z wynikiem. Mimo różnicy w motywacji obu zespołów, kibice mogą spodziewać się ciekawego widowiska i walki o korzystny rezultat do ostatniego gwizdka.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Milan – Cagliari, ostatnie wyniki

AC Milan jest obecnie w kiepskiej formie. Rossoneri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Hellasem Verona oraz 2:1 z Genoą), zaliczyli jeden remis (0:0 z Juventusem), a także ponieśli dwie porażki (0:2 z Sassuolo i 2:3 z Atalantą Bergamo).

Cagliari Calcio natomiast ma identyczny bilans pięciu ostatnich spotkań. Drużyna prowadzona przez Fabio Pisacane pokonała Atalantę Bergamo (3:2) oraz Torino (2:1), zaliczyli remis z Bologną (0:0), a także przegrali z Interem Mediolan (0:3) i Udinese (0:2).

Milan – Cagliari, historia

Historia rywalizacji Milanu z Cagliari zdecydowanie częściej układała się po myśli Rossonerich, którzy przez lata należeli do ścisłej czołówki włoskiej piłki. Mediolańczycy regularnie wykorzystywali swoją jakość oraz doświadczenie, szczególnie w spotkaniach rozgrywanych na San Siro. Cagliari potrafiło jednak momentami sprawiać niespodzianki i stawiać trudne warunki bardziej utytułowanemu rywalowi. Dzięki temu pojedynki tych drużyn wielokrotnie dostarczały kibicom sporo emocji oraz ciekawych zwrotów akcji.

Milan – Cagliari, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.28. W przypadku zwycięstwa Cagliari Calcio natomiast sięga nawet 11.0.

AC Milan Cagliari 1.28 5.40 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 maja 2026 00:11

Milan – Cagliari, kto wygra?

Milan – Cagliari, przewidywane składy

AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlović – Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi – Gimenez, Nkunku

Cagliari Calcio: Caprile – Zappa, Mina, Dossena, Obert – Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola – Esposito, Borrelli

Milan – Cagliari, transmisja meczu

Spotkanie AC Milan – Cagliari Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

