Wisła Kraków zabezpieczyła talent. Ten kontrakt przyciąga uwagę

Wisła Kraków przedłużyła kontrakt z 20-letnim skrzydłowym Maciejem Kuziemką. Nowa umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku z opcją prolongaty o kolejny sezon, podał klub.

fot. SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Maciej Kuziemka z nową umową w Wiśle

Wisła Kraków poinformowała o zawarciu nowej umowy z 20-letnim skrzydłowym. Maciej Kuziemka pozostanie w klubie z Synerise Arena Kraków do 2028 roku. Klub podkreśla, że decyzja jest elementem konsekwentnej polityki budowy kadry opartej na młodych zawodnikach.

Biuro prasowe Krakowian przypomniało, że Kuziemka, który dołączył do akademii w 2021 roku, jest jednym z zawodników konsekwentnie rozwijających się w strukturach klubu. Skrzydłowy w ostatnich sezonach coraz częściej pojawiał się w kadrze pierwszego zespołu, a także otrzymywał powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski.

Oficjalna strona internetowa Wisły poinformowała, że przedłużenie kontraktu jest efektem długofalowej strategii klubu zakładającej stabilizację składu oraz rozwój młodych talentów. Białej Gwieździe zależy na utrzymaniu utalentowanego skrzydłowego, który w ostatnich latach systematycznie zwiększał swoją rolę w drużynie.

„Kontrakt 20-letniego skrzydłowego został przedłużony do 30 czerwca 2028 roku z możliwością prolongaty o kolejny sezon. Maciej reprezentuje Białą Gwiazdę od 2021 roku i w ostatnich sezonach regularnie zaznacza swoją obecność zarówno w pierwszym zespole, jak i młodzieżowej reprezentacji Polski. Cieszymy się, że zostajesz!” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnym profilu 13-krotnych mistrzów Polski na X.

Maciej Kuziemka zostaje z dumą Krakowa! ⭐️



Kontrakt 20-letniego skrzydłowego został przedłużony do 30 czerwca 2028 roku z możliwością prolongaty o kolejny sezon. Maciej reprezentuje Białą Gwiazdę od 2021 roku i w ostatnich sezonach regularnie zaznacza swoją obecność zarówno w… pic.twitter.com/j5J6Kz13D3 — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) May 23, 2026

Przedłużenie kontraktu z młodym skrzydłowym wpisuje się w szerszy plan budowy zespołu. Dla kibiców to sygnał, że klub konsekwentnie stawia na rozwój własnych wychowanków oraz stabilizację kadry, zamiast częstych zmian personalnych. Zawodnik, mimo młodego wieku, zyskał już doświadczenie meczowe, które może okazać się kluczowe w nadchodzących sezonach.